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20 ноября 2023 года 09:31
В 3-м квартале перепродано почти 9 млрд руб. долгов
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DPA/TACC
20 ноября. FINMARKET.RU - По итогам 3-го квартала на рынке цессии произошел всплеск продаж вторичной просроченной задолженности, пишет "Коммерсант". Как следует из материалов онлайн-аукциона по продаже просроченной задолженности Debex, по итогам квартала общая сумма задолженности, предложенной к продаже вторично, превысила 8,98 млрд руб. Всего по итогам 3-го квартала все игроки выставили на продажу долги на 48,5 млрд руб. Таким образом, на вторичную задолженность пришлась пятая часть рынка. Средний возраст вторичной просрочки, предложенной к продаже в 3-м квартале т.г., составил примерно 6,5 года, цена продажи - 2,2% от общей суммы задолженности (ОСЗ). Цена первичной просрочки на рынке цессии по итогам 3-го квартала достигала 10-15% ОСЗ. Средняя сумма основного долга в продаваемых повторно портфелях составляет 90-100 тыс. руб., уточняют в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). По ее данным, срок окупаемости портфелей - около 3-х лет, что "сопоставимо с желаемым сроком окупаемости и на рынке первичной цессии".
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, коллекторы, долги, перепродажа
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