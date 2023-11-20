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20 ноября 2023 года 09:31

В 3-м квартале перепродано почти 9 млрд руб. долгов

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DPA/TACC
DPA/TACC
20 ноября. FINMARKET.RU - По итогам 3-го квартала на рынке цессии произошел всплеск продаж вторичной просроченной задолженности, пишет "Коммерсант". Как следует из материалов онлайн-аукциона по продаже просроченной задолженности Debex, по итогам квартала общая сумма задолженности, предложенной к продаже вторично, превысила 8,98 млрд руб. Всего по итогам 3-го квартала все игроки выставили на продажу долги на 48,5 млрд руб. Таким образом, на вторичную задолженность пришлась пятая часть рынка.

Средний возраст вторичной просрочки, предложенной к продаже в 3-м квартале т.г., составил примерно 6,5 года, цена продажи - 2,2% от общей суммы задолженности (ОСЗ).

Цена первичной просрочки на рынке цессии по итогам 3-го квартала достигала 10-15% ОСЗ.

Средняя сумма основного долга в продаваемых повторно портфелях составляет 90-100 тыс. руб., уточняют в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). По ее данным, срок окупаемости портфелей - около 3-х лет, что "сопоставимо с желаемым сроком окупаемости и на рынке первичной цессии".


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  коллекторы,  долги,  перепродажа

 
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