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20 ноября 2023 года 08:46

Что можно будет купить по биометрии

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ZUMA/TACC
ZUMA/TACC
20 ноября. FINMARKET.RU - Центр биометрических технологий (ЦБТ) заинтересован в развитии сервиса подтверждения возраста для категоризированных товаров (алкоголя и продукции, содержащей никотин). Об этом "Известиям" рассказал гендиректор компании (совместное предприятие "Ростелекома", ЦБ и Росимущества) Владислав Поволоцкий. По его словам, запустить услугу планируется уже в 2024 году.

Возможность подтвердить возраст в магазине с помощью слепка лица будет у граждан, которые сдали данные в ЕБС, уточнил Поволоцкий. Подойдет даже упрощенная биометрия (чтобы получить ее, достаточно сделать селфи в приложении "Госуслуги Биометрия" и иметь подтвержденную учетную запись на госпортале). Помимо того, для доступа к сервису потребуется подтвержденный цифровой профиль.

Между тем массовое внедрение сервиса потребует времени для настройки терминалов и касс самообслуживания, а также интеграции информсистем, пояснили "Известиям" в пресс-службе ЦБТ. Тем не менее значительная часть торговых точек уже оборудована устройствами, позволяющими проводить оплату и подтверждать возраст с помощью распознавания лица.

Основное преимущество подтверждения возраста биометрией в магазинах - создание бесшовного сервиса для оплаты товаров, подчеркнули в ЦБТ.

Биометрия как способ оплаты отличается безопасностью - благодаря ей банки уже сейчас могут более качественно идентифицировать клиентов, подчеркнули в Центробанке. Помимо того, благодаря скорости процесса время на обслуживание покупателя уменьшается, что поможет сократить очереди в магазинах.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  магазины,  покупки,  биометрия

 
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