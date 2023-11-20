Что можно будет купить по биометрии

20 ноября. FINMARKET.RU - Центр биометрических технологий (ЦБТ) заинтересован в развитии сервиса подтверждения возраста для категоризированных товаров (алкоголя и продукции, содержащей никотин). Об этом "Известиям" рассказал гендиректор компании (совместное предприятие "Ростелекома", ЦБ и Росимущества) Владислав Поволоцкий. По его словам, запустить услугу планируется уже в 2024 году.

Возможность подтвердить возраст в магазине с помощью слепка лица будет у граждан, которые сдали данные в ЕБС, уточнил Поволоцкий. Подойдет даже упрощенная(чтобы получить ее, достаточно сделать селфи в приложении "Госуслуги Биометрия" и иметь подтвержденную учетную запись на госпортале). Помимо того, для доступа к сервису потребуется подтвержденный цифровой профиль.

Между тем массовое внедрение сервиса потребует времени для настройки терминалов и касс самообслуживания, а также интеграции информсистем, пояснили "Известиям" в пресс-службе ЦБТ. Тем не менее значительная часть торговых точек уже оборудована устройствами, позволяющими проводить оплату и подтверждать возраст с помощью распознавания лица.

Основное преимущество подтверждения возраста биометрией в магазинах - создание бесшовного сервиса для оплаты товаров, подчеркнули в ЦБТ.

Биометрия как способ оплаты отличается безопасностью - благодаря ей банки уже сейчас могут более качественно идентифицировать клиентов, подчеркнули в Центробанке. Помимо того, благодаря скорости процесса время на обслуживание покупателя уменьшается, что поможет сократить очереди в магазинах.