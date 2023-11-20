.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Финансирование земельной госпрограммы в РФ в 2024 г. увеличится до 40,7 млрд рублей - вице-спикер Госдумы
20 ноября 2023 года 08:46
Что можно будет купить по биометрии
|0
ZUMA/TACC
20 ноября. FINMARKET.RU - Центр биометрических технологий (ЦБТ) заинтересован в развитии сервиса подтверждения возраста для категоризированных товаров (алкоголя и продукции, содержащей никотин). Об этом "Известиям" рассказал гендиректор компании (совместное предприятие "Ростелекома", ЦБ и Росимущества) Владислав Поволоцкий. По его словам, запустить услугу планируется уже в 2024 году. Возможность подтвердить возраст в магазине с помощью слепка лица будет у граждан, которые сдали данные в ЕБС, уточнил Поволоцкий. Подойдет даже упрощенная биометрия (чтобы получить ее, достаточно сделать селфи в приложении "Госуслуги Биометрия" и иметь подтвержденную учетную запись на госпортале). Помимо того, для доступа к сервису потребуется подтвержденный цифровой профиль. Между тем массовое внедрение сервиса потребует времени для настройки терминалов и касс самообслуживания, а также интеграции информсистем, пояснили "Известиям" в пресс-службе ЦБТ. Тем не менее значительная часть торговых точек уже оборудована устройствами, позволяющими проводить оплату и подтверждать возраст с помощью распознавания лица. Основное преимущество подтверждения возраста биометрией в магазинах - создание бесшовного сервиса для оплаты товаров, подчеркнули в ЦБТ. Биометрия как способ оплаты отличается безопасностью - благодаря ей банки уже сейчас могут более качественно идентифицировать клиентов, подчеркнули в Центробанке. Помимо того, благодаря скорости процесса время на обслуживание покупателя уменьшается, что поможет сократить очереди в магазинах.
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.