Кабмин не против введения штрафов за непродажу валюты экспортерами

20 ноября. FINMARKET.RU - Правительство поддержало инициативу парламентариев о введении штрафов за нарушение правил обязательной продажи экспортной выручки. Об этом говорится в отзыве кабмина на проект изменений в КоАП, внесенный группой депутатов и сенаторов в Госдуму 2 ноября, пишут "Ведомости" . В то же время правительство представило ряд замечаний к тексту законопроекта.

Во-первых, депутатам рекомендуется прописать предельный размер штрафа за несоблюдение обязательств по продаже валюты в п. 3 ч. 1 ст. 3.5 КоАПа. Нынешний текст поправок предусматривает штраф за уклонение от продажи валюты. Должностные лица компаний-нарушителей должны будут заплатить от 40 000 до 50 000 руб., а юрлица - от 3/4 до одного размера суммы валютной выручки, не проданной в установленном порядке, следует из законопроекта.

Во-вторых, нужно определить, какое ведомство будет заниматься рассмотрением таких дел, говорится в отзыве кабмина. Валютным контролем в России занимаются ФНС, Росфинмониторинг, ЦБ и ФТС.

В-третьих, правительство обращает внимание, что авторы законопроекта некорректно сформулировали временные рамки ответственности экспортеров. Депутаты хотят, чтобы компании можно было штрафовать за нарушения, допущенные не только после вступления поправок к КоАПу в силу, но и за весь период начиная с 11 октября 2023 г. (в этот день был издан указ президента, который обязал компании продавать валютную выручку). Установление административной ответственности задним числом противоречит положениям ст. 54 Конституции и ст. 1.7 КоАПа, говорится в отзыве.

Решение согласовано с Минюстом, Минэком и Минфином. Документ поддержан, так как устанавливает ответственность за нарушение указа президента по обязательной продаже, пояснили "Ведомостям" в пресс-службе Минфина. Первое чтение законопроекта запланировано на декабрь.