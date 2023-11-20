Спрос на серебро может упасть на 10%

20 ноября. FINMARKET.RU - В этом годунав мире в 2023 г. снизится на 10% - до 1,14 млрд тройских унций из-за падения интереса у инвесторов и спроса в ювелирном секторе. Об этом говорится в ежегодном обзоре The Silver Institute, подготовленном совместно с консалтинговой компанией Metals Focus, пишут "Ведомости"

Падение общего спроса ожидается, несмотря на рост потребления металла в промышленности - на 8% - до исторического максимума в 632 млн унций, отмечает организация. Общий спрос на серебро в прошлом году вырос на 17% -до рекордного уровня в 1,27 млрд унций, а добыча и общее производство - лишь на 1% - до 837 млн и 1,02 млрд унций соответственно.

Средняя цена на серебро в 2023 г., по оценке The Silver Institute, составит $23,1 за унцию (+6% к 2022 г.).

В этом году инвестиционный спрос на серебро, по оценке организации, снизится на 21% - до 263 млн унций, потребление в ювелирном секторе - на 22% - до 182 млн унций. Также ожидается существенное снижение использования серебра при изготовлении посуды - на 47% - до 39 млн унций.

В обзоре отмечается, что, несмотря на падение, глобальный спрос в 2023 г. остается на высоком уровне по сравнению с историческими показателями (2-е место в абсолютном выражении после 2022 г.).

Мировая добыча серебра в текущем году снизится на 2% - до 820 млн унций. Общее производство (с учетом переработки лома) также снизится на 2% - до 1 млрд унций.

При этом на мировом рынке серебра в этом году сохранится дефицит - 140 млн унций. В прошлом году он был более существенным и составил 253 млн унций.