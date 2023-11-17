Опыт проекта "Мой гектар" распространят на все регионы

17 ноября. FINMARKET.RU - Опыт проекта "Мой гектар" могут распространить на все регионы. Такое предложение в правительство готовят в Союзе садоводов России.предполагает возможность приобретения за небольшие деньги (от 100 тыс. руб.) земель сельхозназначения под дачу, пишет "Российская газета"

На общественной площадке "ОПОРЫ России" прошел круглый стол "Комплексное развитие сельских территорий и садоводства" на примере опыта проекта "Мой гектар". Как уточнили в Союзе садоводов, главной темой встречи стало обсуждение возможности распространения действия договора комплексного развития территорий на земли сельхозназначения. "В новых реалиях, когда садоводство становится все более популярным, в том числе и среди молодых людей, 4-6 соток для садовода уже не хватает. Уверен, что садоводство движется к гектару", - отметил в беседе с "Российской газетой" депутат Госдумы, председатель Союза садоводов России Олег Валенчук. Большие, по его словам, это демография и продовольственная безопасность страны в целом.

Росреестром разработан соответствующий законопроект. В настоящее время осуществляется подготовка финансово-экономического и технико-экономического обоснования к нему", - уточнили "РГ" в ведомстве.

Проще говоря, готовится законодательная база для того, чтобы гражданам, которые покупают сельхозземли, было бы проще оформить на них собственность и в дальнейшем планировать там строительство. В Союзе садоводов обещают оперативно поддержать законопроект.