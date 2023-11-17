Выбросы СО2 в нефтегазе к 2030 году сократятся на 13%

17 ноября. FINMARKET.RU -выбросов парниковых газов в нефтегазовой отрасли России к 2030 г., по предварительным прогнозам, составит 10-13% в сравнении с уровнем 2021 г. Об этом говорится в комментариях пресс-службы Минэнерго "Ведомостям" . Министерство указывает, что с 1990 по 2021 г. нефтегазовая отрасль уже смогла сократитьна 32% и снижение показателя продолжается. Абсолютные цифры в комментариях не приведены.

Из "Национального доклада о кадастре антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов" Росгидромета следует, что в 1990 г. выбросы парниковых газов в энергетическом секторе России составляли 2,6 млрд т СО?-эквивалента за год. Выбросы нефтегазового сектора сократились со 197,9 млн т СО2-эквивалента в 1990 г. до 152,8 млн т в 2020 г.

"Несмотря на санкции, многие крупные нефтегазовые компании в своих стратегиях и долгосрочных программах развития устанавливают целевые показатели по снижению выбросов парниковых газов, реализуют ряд мероприятий и климатических проектов по сокращению (предотвращению) выбросов", - говорится в ответе пресс-службы Минэнерго. В министерстве также сообщили, что планируют установить целевые индикаторы снижения выбросов парниковых газов в ТЭКе к 2030 и 2050 гг. в обновленной Энергетической стратегии России до 2050 г. (должна быть представлена в начале 2024 г.).

Реализация мер по декарбонизации отраслей экономики и увеличению поглощающей способности управляемых экосистем позволит сократить выбросы парниковых газов к 2030 г. до 1,67 млрд т СО?-эквивалента (без учета поглощения парниковых газов экосистемами), т. е. объем выбросов составит 54% от уровня 1990 г. К 2060 г. предполагается достичь углеродной нейтральности (т. е. объем поглощения СО? станет равен объему эмиссии), следует из Климатической доктрины России, утвержденной в октябре 2023 г.