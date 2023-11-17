Расходы на отдых в РФ выросли почти на треть

17 ноября. FINMARKET.RU - Расходы туристов на путешествия по России в мае-сентябре выросли на 31% год к году, говорится в совместном исследовании "СберИндекса", Anex Tour и OneTwoTrip. Это произошло за счет общего увеличения числа путешествий по стране на 9,9% год к году и ростом на 21% трат на человека, пишет "Коммерсант" . Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин оценивает рост внутреннего туризма на 10%. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин говорит о 5-6%. "Есть регионы, где мы видели рост, но есть и показавшие снижение - например, Крым",- поясняет он. Эксперт добавляет, что в летнем сезоне в этом году турпоток в Краснодарский край вырос только на 1,5-2%, что вряд ли "можно считать успешной динамикой".

Больше всего трат, говорится в исследовании, туристы совершают в Краснодарском крае (16,3% от общего объема), Москве (12,4%), Санкт-Петербурге (8,7%), Подмосковье (8,2%). Но самый заметный прирост средств туристов в прошедшем летнем сезоне, по данным "СберИндекса", наблюдался в Мурманской области (на 45% год к году), Дагестане (на 44%), Ненецком автономном округе (на 38,8%), Сахалинской области (на 36%), Ингушетии (на 35,4%). Рост расходов указывает на рост потока и развитие туристических предложений, замечают аналитики.