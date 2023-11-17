За три года размер досрочной пенсии увеличится на 17%

17 ноября. FINMARKET.RU - На октябрь 2023 года средний размер досрочнойбезработным гражданам составил 18 539 рублей, сообщили "Известиям" в Счетной палате (СП). В следующем году он вырастет на 1 тыс. рублей - до 19 596 рублей. Далее сумма повысится до 20,6 тыс. рублей в 2025-м и до 21,6 тыс. в 2026-м. Такие цифры приводит СП в своем заключении на проект бюджета Соцфонда на следующую трехлетку. Таким образом, за три года средний размер досрочной пенсии увеличится на 17%.

На такие выплаты могут рассчитывать россияне, официально признанные безработными до наступления пенсионного возраста (сейчас по закону это 60 и 65 лет). Для этого человеку нужно встать на учет в службу занятости, рассказала профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова. При этом должны быть соблюдены следующие условия:

- страховой стаж не менее 25 лет у мужчин и 20 - у женщин;

- пенсионные баллы - от 25,8;

- увольнение произошло в связи с сокращением сотрудников или ликвидацией предприятия;

- невозможность подобрать новую подходящую работу.

Если гражданин подпадает под эти критерии, то у него появляется право на досрочную пенсию по старости, но не ранее чем за два года до наступления соответствующего возраста, подчеркнула эксперт. При этом после достижения пенсионного возраста такие начисления заменяются страховыми, добавила Долженкова.

Досрочная пенсия оказывается значительно ниже, чем страховая выплата по старости. В соответствии с бюджетом СФР, в следующем году пожилым людям будет начисляться в среднем 23,5 тыс. То есть если предпенсионер не смог найти работу, он будет получать на 20% меньше - 19,6 тыс. По данным Соцфонда, на октябрь 2023 года средний размер страховых начислений составил 21,8 тыс.