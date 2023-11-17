- - страховой стаж не менее 25 лет у мужчин и 20 - у женщин;
- - пенсионные баллы - от 25,8;
- - увольнение произошло в связи с сокращением сотрудников или ликвидацией предприятия;
- - невозможность подобрать новую подходящую работу.
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17 ноября 2023 года 08:23
За три года размер досрочной пенсии увеличится на 17%
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Петр Ковалев/ТАСС
17 ноября. FINMARKET.RU - На октябрь 2023 года средний размер досрочной пенсии безработным гражданам составил 18 539 рублей, сообщили "Известиям" в Счетной палате (СП). В следующем году он вырастет на 1 тыс. рублей - до 19 596 рублей. Далее сумма повысится до 20,6 тыс. рублей в 2025-м и до 21,6 тыс. в 2026-м. Такие цифры приводит СП в своем заключении на проект бюджета Соцфонда на следующую трехлетку. Таким образом, за три года средний размер досрочной пенсии увеличится на 17%. На такие выплаты могут рассчитывать россияне, официально признанные безработными до наступления пенсионного возраста (сейчас по закону это 60 и 65 лет). Для этого человеку нужно встать на учет в службу занятости, рассказала профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова. При этом должны быть соблюдены следующие условия:
Опубликовано Финмаркет
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