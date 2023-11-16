16 ноября. FINMARKET.RU - Сокращение импорта не пошатнуло покупательскую способность, но потребление стало более рациональным. Об этом говорится в проведенном для " Российской газеты " исследовании Aero и Retail Business Russia.

Например, при выборе товаров россияне теперь стали больше обращать внимание не на бренд производителя и его популярность, а на цену, ассортимент и бонусные программы.

Так ответили 41% ритейлеров. Еще 15% отметили, что наиболее заметно цена влияет на выбор в сегментах аптечных и продовольственных товаров. Тем не менее, 19% заявили, что лояльности в прежнем понимании более нет и покупатель выбирает в зависимости от своих ежеминутных предпочтений.

Отмечается, что бонусы по-прежнему стимулируют россиян к покупке, это подтвердили 85% опрошенных ритейлеров. Среди наиболее популярных бонусных систем: постоянная или накопительная скидка по карте лояльности (44% ответов), кэшбек бонусами (22%) или деньгами (8%) на карту, а также товар в подарок при покупке других позиций (11%). Бонусы не влияют на решение о покупке в категориях fashion, автомобилей и запчастей, оптики и аптек, сказали 15% опрошенных, пишет "Российская газета".

Об увеличении онлайн-продаж сообщили 67% ритейлеров. По их словам, это происходит в основном благодаря маркетплейсам, на которые потребители уходят с прямых каналов продаж брендов из-за более привлекательной цены - так ответили 30% ритейлеров. Возможность сравнить цену у нескольких продавцов - еще одна причина выбора маркетплейсов, в частности, в сегментах стройматериалов и ювелирных украшений.

Расширенный ассортимент - еще второй важный критерий выбора продавца. Широкий выбор товаров особенно важен для покупателей в категориях: fashion, парфюмерия и товары для красоты, аптеки и стройматериалы - так ответили 67% ритейлеров. Обратная тенденция, когда покупатель предпочитает максимально узкий ассортимент "проверенных" товаров и доверяет свой выбор магазину, прослеживается у 33% ритейлеров в следующих категориях - бытовая техника и электроника, мебель и товары для дома, оптика, алкоголь и табачные изделия, автомобили и автозапчасти.