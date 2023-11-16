За отсутствие "Антифрода" операторам связи пригрозили штрафами

16 ноября. FINMARKET.RU - Роскомнадзор уведомил более тысячи операторов связи о необходимости срочно подключиться к госсистеме верификации вызовов "Антифрод", иначе им грозят, пишет "Коммерсант"

Как рассказали в Ассоциации малых операторов связи регионов (АМОР, объединяет более 100 компаний), с середины ноября операторам связи Москвы и Московской области начали приходить уведомления от Роскомнадзора о составлении протокола об административном правонарушении за отсутствие подключения к системе верификации вызовов "Антифрод". Согласно поступившим уведомлениям, речь о нарушении ст. 13.2.1 КоАП РФ, размер штрафа по которой составляет 50-100 тыс. руб. для должностных лиц, 400-800 тыс. руб. для ИП и от 600 тыс. руб. до 1 млн руб. для юрлиц.

Единая платформа верификации телефонных вызовов "Антифрод" подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра была официально запущена в России зимой для борьбы с телефонными мошенниками. Подключение к ней оговаривается в законе "О связи". Всесвязи РФ должны подключиться до конца февраля 2024 года.

В Роскомнадзоре уточнили, что "направили уведомление о необходимости в установленные сроки пройти процедуру подключения к "Антифроду" 1351 оператору связи".

Операторы "большой четверки" уже полноценно работают с "Антифродом", уточнили в Роскомнадзоре. Однако для остальных участников рынка ситуация сложнее. Действия ведомства в отношении малых и средних операторов ведут к сокращению их числа на рынке, считают в АМОР.