Регионам предложили оптимизировать сеть "Почты России"

16 ноября. FINMARKET.RU - Минцифры предложило оптимизироватьотделений "Почты России", что могло бы стать альтернативой сбора с марткерплейсов в пользу почтового оператора. Министерство 15 ноября направило властям регионов письмо с просьбой оценить возможность закрытия части офисов в городах с населением более 10 тыс. человек, чтобы средства от сдачи помещений в аренду направить на поддержку точек в селах, сообщил "Коммерсант".

Речь идет об отделениях в городах с "развитой инфраструктурой доставки товаров и выдачи посылок, сетевых магазинов и отделений банков". Доходы от аренды (и сэкономленные издержки) Минцифры предлагает направить на обеспечение работы, ремонт и модернизацию отделений в селах. Регионам предлагается проработать предложение до 1 декабря.

При этом в Минцифры считают нужным сохранить в каждом городе не менее одного отделения "Почты России".