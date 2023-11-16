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16 ноября 2023 года 09:28
Регионам предложили оптимизировать сеть "Почты России"
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Петр Ковалев/ТАСС
16 ноября. FINMARKET.RU - Минцифры предложило оптимизировать сеть отделений "Почты России", что могло бы стать альтернативой сбора с марткерплейсов в пользу почтового оператора. Министерство 15 ноября направило властям регионов письмо с просьбой оценить возможность закрытия части офисов в городах с населением более 10 тыс. человек, чтобы средства от сдачи помещений в аренду направить на поддержку точек в селах, сообщил "Коммерсант". Речь идет об отделениях в городах с "развитой инфраструктурой доставки товаров и выдачи посылок, сетевых магазинов и отделений банков". Доходы от аренды (и сэкономленные издержки) Минцифры предлагает направить на обеспечение работы, ремонт и модернизацию отделений в селах. Регионам предлагается проработать предложение до 1 декабря. При этом в Минцифры считают нужным сохранить в каждом городе не менее одного отделения "Почты России".
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, Почта, оптимизация, сеть
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