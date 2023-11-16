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16 ноября 2023 года 09:24
Минтруд хочет расширить перечень индикаторов о нарушении прав работников
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Владимир Гердо/ТАСС
16 ноября. FINMARKET.RU - Минтруд планирует расширить перечень индикаторов, свидетельствующих о нарушении компаниями прав работников, пишет "Коммерсант". Сейчас в перечне 4 пункта, описывающих ситуации в организации, при возникновении которых Роструд может принять решение о проведении и выборе вида внепланового контрольного (надзорного) мероприятия. Это, в частности, принятие судом заявления о признании банкротом работодателя, у которого трудятся 50 и более работников, а также отсутствие сведений от компании в информсистеме учета результатов проведения специальной оценки условий труда. Подготовленные Минтрудом изменения добавляют в действующий перечень еще два индикатора. Первый будет касаться выявления признаков выплаты заработной платы ниже МРОТ путем соотнесения фонда оплаты труда и количества работников в компании. Второй индикатор отследит отсутствие кадровых изменений при сокращении отчислений в Социальный фонд на 50%. По мнению экспертов, расширение перечня может свидетельствовать о возможной скорой отмене моратория на плановые трудовые проверки бизнеса, введенного на период до 2030 года.
Опубликовано Финмаркет
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