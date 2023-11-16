Спрос на банкротства без суда вырос на четверть

16 ноября. FINMARKET.RU - Популярность внесудебногов РФ подскочила на четверть после упрощения условий. В период с 1 по 14 ноября процедуру внесудебного банкротства начали в отношении 539 человек, сообщил "Известиям" руководитель Федресурса Алексей Юхнин. Среднее количество начатых дел в один день в отношении должников-физлиц достигло максимального уровня за всё время существования этого механизма (с сентября 2020 года), составив 38,5 против обычных 30,5. Рост на 26% связан с расширением критериев доступа к внесудебной процедуре, пояснил он.

Изменения в закон о несостоятельности, смягчающие критерии допуска физлиц к избавлению от долгов через МФЦ, вступили в силу 3 ноября. По новым правилам,могут банкротиться без суда с долгами от 25 тыс. до 1 млн рублей (до этого было от 50 тыс. до 500 тыс.). Кроме этого, механизмом теперь могут воспользоваться пенсионеры и получатели пособий, которые ранее не подпадали под требования, поскольку их ежемесячные поступления рассматривались как постоянный доход. Также послабления даны россиянам, долги которых принудительно взыскиваются более 7 лет. Вместе с тем вдвое сокращен срок повторного обращения к возможности бесплатного банкротства - с 10 до 5 лет.

Как отметил Юхнин, с введением новшеств сразу вырос спрос на внесудебную процедуру со стороны граждан, которые недавно подпали под критерии этого механизма. На таких должников приходится каждое второе дело (230) из общего числа открытых с начала месяца.

По данным Федресурса, с момента запуска внесудебного банкротства по 14 ноября этого года процедуру прошли 23 тыс. человек с суммой долга 7,95 млрд рублей. На сегодня из них полностью завершены дела 17 тыс., гражданам списаны долги в сумме 5,88 млрд.

"В январе-октябре этого года количество внесудебных банкротств граждан выросло в 1,7 раз к такому же периоду 2022-го. По итогам года мы увидим рост в 1,8-2 раза в связи с востребованностью бесплатного механизма и благодаря доступу к ней новых категорий должников", - оценил Юхнин.

Однако у признания несостоятельности есть и последствия, предупреждает председатель совета союза арбитражных управляющих "Национальный центр реструктуризации и банкротства" Валерия Герасименко. По ее словам, гражданину нужно в течении 5 лет указывать на факт о банкротстве при заключении кредитных договоров. Также нельзя занимать руководящие должности в организациях в течение 3-х лет, в страховых, микрофинансовых и различных фондах - 5-ти, а в банках - 10-ти.