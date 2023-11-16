Требования по кибербезопасности предъявят к господрядчикам

16 ноября. FINMARKET.RU - К господрядчикам, оказывающим услуги IT-разработки, будут предъявлятьсяпо обеспечению информационной безопасности информсистем, пишут "Ведомости" . Соответствующий законопроект разрабатывает Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), рассказал замдиректора ведомства Виталий Лютиков на пленарной сессии SOC Forum 2023 14 ноября. Необходимость разработки таких требований связана с тем, что большинство взломов и утечек данных из государственных информсистем (ГИС) происходит через подрядчиков-разработчиков, к которым сейчас никаких обязательных требований не предъявляется, объяснил Лютиков.

Он отметил, что ФСТЭК проверила 40 000 систем критической информационной инфраструктуры и треть из них были отправлены на доработку "с точки зрения переоценки возможного ущерба" в случае нарушения работы при взломе.

Как объяснил Лютиков, сейчас "ни на уровне законодательном, ни на уровне договорном" требования к подрядным организациям с точки зрения безопасности не установлены.

Представитель Роскомнадзора (РКН) отметил, что ведомство "всесторонне поддерживает коллег во ФСТЭК". Представитель Минцифры сообщил, что такой документ пока не поступал на рассмотрение, но министерство поддерживает мероприятия, направленные на повышение уровня информбезопасности, и готово содействовать ФСТЭК в разработке законопроекта.

Давать оценку затрат на соблюдение возможных требований ФСТЭК эксперты посчитали преждевременным.