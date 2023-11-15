Рост ВВП в 3-м квартале ускорился до 5,5%

Рост российской экономики в 3-м квартале ускорился до 5,5% после повышения на 4,9% кварталом ранее, свидетельствует предварительная оценка Росстата. Данные оказались сильнее прогноза Минэкономразвития, ожидавшего увеличения показателя на 5,2%

15 ноября. FINMARKET.RU -РФ в 3-м квартале 2023 года в годовом выражении вырос на 5,5%, свидетельствует предварительная оценка Федеральной службы госстатистики (Росстата). Как сообщалось, в 1-м квартале ВВП снизился на 1,8%, во 2-м квартале вырос на 4,9%.

Данные Росстата оказались несколько сильнее прогноза Минэкономразвития, которое ранее оценивало рост ВВП в июле-сентябре 2023 года на 5,2%. ЦБ РФ ожидал рост экономики РФ в 3-м квартале на 5,1%, соответствующая оценка содержалась в докладе Банка России о денежно-кредитной политике.

В среднем экономисты, опрошенные "Интерфаксом", ожидают рост экономики в 2023 году на 2,7%, что почти совпадает с прогнозом Минэкономразвития (2,8%) и соответствует верхней границе прогноза ЦБ (2,2-2,7%).

В 2024 году аналитики в среднем ожидают рост российской экономики на 1,3%, что значительно ниже прогноза Минэкономразвития (2,3%) и близко к верхней границе интервального прогноза ЦБ (0,5-1,5%).

Как отмечает Росстат, при расчете ВВП в 3- квартале использованы индикаторы отраслевой статистики, которые показали рост производства в следующих видах экономической деятельности:

- оптовый товарооборот (+22,9%);

- розничный товарооборот (+11,3%);

- обрабатывающие производства (+10,2%);

- строительство (+8,0%);

- пассажирооборот (+6,3%);

- сельское хозяйство (+4,0%);

- водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (+3,4%).

Предварительная оценка ВВП за 3-й квартал 2023 года основана на оперативной статистической отчетности крупных и средних предприятий нефинансового сектора экономики, говорится в сообщении Росстата.

Публикация первой оценки 3-го квартала 2023 года состоится 13 декабря 2023 года. Первая оценка будет учитывать поступившие от респондентов уточнения данных и дополнительную информацию от министерств, ведомств и Банка России. Оценка будет включать номинальные объемы, индексы физического объема, индексы-дефляторы ВВП, а также объемы валовой добавленной стоимости по отраслям экономики.

1 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что ВВП РФ за январь-сентябрь 2023 года вырос на 2,8%, в том числе в сентябре 2023 года показатель вырос на 5,2% в годовом выражении после также роста на 5,2% в августе.

"Оперативная статистика показывает, что экономическая ситуация в целом развивается предсказуемо, в соответствии с прогнозом. За 9 месяцев текущего года ВВП России вырос на 2,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В том числе в августе и сентябре ВВП прибавил 5,2%", - сказал он. Путин в начале октября заявлял, что рост ВВП РФ в 2023 году ожидается на уровне 2,8-3,0%.