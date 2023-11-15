Как меняются условия ведения бизнеса в России

15 ноября. FINMARKET.RU - Малый бизнес мобилен и старается подстроиться под разные обстоятельства. Как меняютсяведения бизнеса в стране, "Российской газете" рассказал директор Института социально-экономических проблем Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

Как отметил Зубец, сегодня мы видим реальную трансформацию российской экономики и ее перестройку на новые рельсы, которая позволяет двигаться вперед, несмотря на санкции. И большую роль в этом играет малое и среднее. По его словам, желающих зарегистрировать свое предприятие или стать индивидуальным предпринимателем достигла уровня 2021 года. "Это говорит о том, что возвращается платежеспособный спрос и люди видят новые возможности для того, чтобы заработать себе на жизнь не наемным трудом, а собственным бизнесом", - сказал Зубец.

На вопрос, играет какую-то роль конкретная местность, где создается бизнес, он отметил, что малые и средние предприятия в гораздо большей степени, чем крупные корпорации, зависят от того, насколько местная бизнес-среда благоприятна для создания и развития компаний. Согласно исследованиям, возможности для предпринимательства представляют собой один из основных факторов привлекательности территорий для мигрантов. А условия для самостоятельной экономической деятельности, в свою очередь, зависят от того, насколько бережно местные власти и надзорные органы относятся к предпринимательской инициативе, заметил Зубец.

"Если говорить о городах, где, по мнению предпринимателей, лучше всего отношение к бизнесу и меньше поводов жаловаться, то на первых местах здесь Грозный, Набережные Челны, Киров, Казань, Томск, Нижний Тагил, Череповец, Белгород, Вологда и Владикавказ", - сообщил он.

На вопрос, чем больше всего сегодня недовольны бизнесмены, Зубец сказал, что больше всего вопросов у бизнеса к Роспотребнадзору и налоговой. "И не потому что они плохо работают, просто сферы, которые они контролируют, обширные и имеют особое значение для предпринимателей. Особенно это относится к налоговым органам. То же самое можно сказать про ФАС и трудовую инспекцию", - добавил он.

Но в целом, по его словам, отношения предпринимателей к состоянию бизнес-среды улучшается. Так, последние два года существенно улучшилось отношение к работе налоговых инспекций.