В России насчитали почти 8 млн должников за ЖКХ

15 ноября. FINMARKET.RU - В России число злостных должников за услугисоставляет почти 8 млн - это те, по кому имеются исполнительные производства о взыскании, сообщили "Известиям" в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

По данным приставов, к началу 4-го квартала этого года неоконченных исполнительных производств о взыскании задолженности по жилищно-коммунальным платежам было 7,9 млн. Там отметили, что эта цифра практически стабильна год к году.

Только по итогам 1-го квартала 2023 года задолженность россиян за ЖКУ достигла почти 900 млрд рублей, сообщали ранее "Известиям" в Росстате. За год показатель вырос на 72 млрд рублей, тогда как в 2022 году он увеличился на 56,6 млрд.

Согласно имеющимся у "Известий" данных опросов "Народного фронта", 7,8% респондентов имеют задолженность по оплате ЖКУ. Директор НП "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая сообщила "Известиям", что своевременно не оплачивают коммунальные услуги до 10% собственников.

Чтобы получить долги, управляющие компании прибегают не только к обращениям в суды, которые затем и передает право ФССП на взыскание. Например, в Москве и Подмосковье даже при минимальной задолженности можно столкнуться с отключением электроэнергии, рассказали "Известиям" очевидцы.

По словам Вепрецкой, работа с должниками за ЖКУ направлена в первую очередь на досудебное погашение задолженности, и только если это не помогает, УК обращается в суд.

Около 80-85% должников называют основной причиной возникновения долга снижение реальных доходов на фоне роста стоимости товаров и услуг, а также возникновение трудной жизненной ситуации.