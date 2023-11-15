Красной икры в этом году будет в полтора раза больше

15 ноября. FINMARKET.RU - Красной икры из горбуши в этом году будет в полтора раза больше, чем в прошлом. Но стоимость ее растет к Новому году вне зависимости от объема вылова рыбы, рассказал в интервью "Российской газете" глава Росрыболовства Илья Шестаков.

"Лососевая путина в этом году успешная - вторая по рекордным показателям за всю историю наблюдений. Основной объем добычи приходится на горбушу", - сообщил Шестаков. Он отметил, что горбуша и продукция из нее идут на внутренний рынок - это самый доступный вид лососевых и самый популярный со времен Советского Союза, особенно. Производство красной икры из горбуши также превышает объемы предыдущих лет - ожидаем на 50% больше, чем в прошлом году. Срок ее хранения составляет всего год. Соответственно, по всем экономическим показателямна икру горбуши должны быть ниже.

"Действительно, стоимость горбуши и икры снизилась в оптовом сегменте. Мы это видим при мониторинге, это подтверждают и сами рыбаки, и представители ассоциаций. В рознице удешевление произошло только в рамках социальных программ - сотрудничества рыбопромышленников с регионами. Например, таких, как проект "Доступная рыба" на Камчатке. Было бы здорово, чтобы другие регионы, как власти, так и представители торговли, которые удалены от районов промысла, также поддержали эту инициативу", - сообщил глава Росрыболовства.

На остальные виды лососевых цены, скорее всего, останутся стабильными в опте, так как последние несколько лет объем их вылова держится на среднем уровне. "Но, к сожалению, к новогодним праздникам стоимость растет вне зависимости от объема вылова и производства. Можно провести аналогию с ценами на цветы и конфеты перед 8 марта", - резюмировал глава Росрыболовства.

Шестаков оценил долю браконьерской икры на рынке на уровне 30%. Эксперимент, ограничивающий вывоз с Камчатки, усложнил жизнь браконьерам. Поэтому в 2024 году, возможно, его расширят на Чукотку и Сахалин. Маркировка, по его словам, также поможет, если ее четко настроить от вылова до конкретной банки.