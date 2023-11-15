Подготовлен перечень подлежащей запрету упаковки

15 ноября. FINMARKET.RU - Минпромторг направил на согласование в правительство окончательный перечень видов пластиков, которые должны быть запрещены к использованию с 2024 года. В документе приводится перечень из 23 видов упаковки, шесть из которых предлагается ограничить уже с 2024 года, а остальные 17 позиций — с 2030 года, пишет "Коммерсант"

Так, с 2024 года подпопадут полупрозрачные ПЭТ-бутылки всех цветов, кроме голубого, зеленого, коричневого и черного (эти цвета сохраняют потребительские свойства продукции и увеличивают срок годности), непрозрачные ПЭТ-бутылки, за исключением тары белого цвета для молочной продукции (где цвет имеет функциональное назначение), а такжеиз ПЭТ, произведенная с использованием этикетки из ПВХ, мешающей вторичной переработке. Также ограничения коснутся многослойных ПЭТ-бутылок, капсул для кофе из многокомпонентных материалов и пластиковых контейнеров для консервов с привальцованной металлической крышкой. Такую упаковку сложно переработать, поскольку невозможно полностью разделить компоненты.

С 2030 года будут запрещены или ограничены в использовании многокомпонентная упаковка Bag-in-Box, гибкая вакуумная упаковка дойпак, флоупак, многослойные тубы от зубной пасты, многокомпонентные пакеты в форме кувшина, полимерные саше-пакеты до 80 мм, сетки для овощей и фруктов, пищевая упаковка из вспененного полистирола и т. д.

Раньше заменять пластик предлагалось в основном стеклом, алюминием и бумагой, но теперь Минпромторг выступает за использование другой полимерной продукции, подходящей для переработки.