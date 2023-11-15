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15 ноября 2023 года 08:37
Дума завтра может принять законопроект о передаче банковской тайны на аутсорсинг
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Антон Новодережкин/ТАСС
15 ноября. FINMARKET.RU - Законопроект, который позволит банкам передавать на аутсорсинг разработку IT-решений и допускает хранение данных с банковской тайной в облачных сервисах, может быть принят в первом чтении уже 16 ноября. Об этом "Ведомостям" в кулуарах "SOC-Forum 2023" рассказал директор департамента информационной безопасности (ИБ) Банка России Вадим Уваров. "Законопроект разрабатывался при участии Банка России, мы работали над ним больше года. Он готовится ко внесению в первом чтении. Я думаю, что в четверг он будет рассмотрен и принят в первом чтении", - сообщил Уваров. 14 ноября законопроект был поддержан комитетом Госдумы по финансовому рынку, сказал "Ведомостям" председатель комитета Анатолий Аксаков. Представитель ЦБ в мае сообщал изданию, что разрабатываемый законопроект будет направлен на снятие правовых ограничений по режиму обработки сведений, составляющих отдельные виды тайн, включая банковскую. Он отмечал, что инициатива обсуждается с Минфином, Минцифры, ФСБ, Росфинмониторингом и банковским сообществом. Представитель Минцифры тогда же заявлял "Ведомостям", что передача IT-услуг на аутсорсинг может способствовать росту эффективности компаний финансового сектора. Представитель Росфинмониторинга, в свою очередь, подчеркивал, что внедрение предлагаемого механизма "требует особого внимания к вопросам обеспечения финансовой безопасности".
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, банки, аутсорсинг
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