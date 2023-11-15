Долг россиян перед МФО достиг 350 млрд руб.

15 ноября. FINMARKET.RU - По итогам 3-го квартала 2023 года общий объем микрозаймов достиг 348,1 млрд рублей, это на 18,2% больше, чем в тот же период прошлого года. Несмотря на обновление рекордного показателя, темпы роста портфеля замедлились, отметили в СРО "МиР" (совокупный портфель микрозаймов компаний, входящих в него, превышает 85% от всего рынка, данные СРО есть у "Известий" . ). Например: во 2-м квартале динамика составляла 6,4% против 5,5% в 3-м.

В организации считают, на это повлияли ограничения ЦБ. Банк России в этом году ввел макропруденциальные лимиты (требования к доле рискованных ссуд в выдачах). Также с 1 июля вступило в силу ограничение максимальной ставки по микрокредитам с 1 до 0,8% в день. При этом предельное значение полной стоимости займа уменьшено с 365 до 292% годовых, а максимальный размер суммы всех переплат - до 130%.

Число клиентовперевалило за 20 млн. Крупнейшие игроки рынка отмечают еще более стремительный рост выдач - в 1,5-2 раза. Ставки доходят до 292% годовых, и тем не менее займы берут, чтобы на фоне роста инфляции сохранить привычный уровень жизни. Риски в том, что за микроссудами идут люди, которым уже отказали банки из-за высокой долговой нагрузки. Причем рынок не охлаждает даже повышение ключевой. ЦБ приходится вводить другие ограничения - без них, по оценкам экспертов, выдачи росли бы вдвое быстрее.