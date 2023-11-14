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14 ноября 2023 года 09:16
ФАС проверит обоснованность роста цен на яйца
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Кирилл Кухмарь/ТАСС
14 ноября. FINMARKET.RU - ФАС проанализирует формирование цен на яйца. Как сообщает антимонопольное ведомство, территориальные органы службы направили запросы компаниям-производителям куриных яиц о формировании цен на выпускаемую продукцию. "На основе полученных данных служба проведет анализ обоснованности установления оптово-отпускных цен. Работа в этом направлении уже ведется в регионах", - говорится в пресс-релизе. Кроме того, ФАС направила запросы в 10 федеральных торговых сетей о представлении сведений о еженедельной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на куриные яйца. По данным Росстата, в октябре яйца стали лидерами по росту цен на продукты питания в РФ (без учета некоторых видов плодоовощной продукции). По сравнению с сентябрем они подорожали на 13,1%, с начала года - на 18,7%, в годовом выражении - на 23,9%. Рост цен бизнес объясняет увеличением стоимости материально-технических ресурсов и их транспортировки за счет подорожания газомоторного топлива. Кроме того, повышаются затраты на обслуживание оборудования за счет удорожания материалов и запасных частей, а также растут расходы на доставку сборных грузов, ТО и ремонт автопарка,пишут "Известия". В Минсельхозе подтвердили, что в 2023 году на фоне повышенного спроса на куриные яйца в России отмечается рост цен на эту продукцию. Но в регионах ситуация складывается по-разному — сейчас вопрос на особом контроле в министерстве, сказали "Известиям" в ведомстве.
Опубликовано Финмаркет
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