Составлен первый рейтинг развития креативных индустрий в регионах РФ

14 ноября. FINMARKET.RU - Институт статисследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ совместно с Центром междисциплинарных исследований человеческого потенциала составилиразвития креативных индустрий в регионах. Речь идет о 16 направлениях творческой деятельности, среди которых архитектура, дизайн, звукозапись, фотография, издательская деятельность, исполнительские искусства, IT и видеоигры, кино и анимация, мода, промыслы и ремесла, реклама и пиар, телерадиовещание.

Для ранжирования субъектов РФ был разработан российский региональный индекс креативных индустрий (РРИКИ), пишет "Коммерсант" . По итогам оценкиподелили на 4 группы (модели развития креативного сектора): "лидеры", "эволюционные", "эффективные" и "догоняющие".

К "лидерам" эксперты отнесли 21 регион, первая тройка: Москва, Санкт-Петербург и Новосибирская область.

У "эволюционной" и "эффективной" групп регионов значение индекса РРИКИ отличается от лидеров более чем на 60%, но менее чем на 69%. "Эволюционная" группа насчитывает 19 регионов, "эффективная" - 15 регионов.

Самая многочисленная - четвертая группа - "догоняющая", она насчитывает 30 субъектов РФ. Они отстают от московского значения индекса более чем на 69%.