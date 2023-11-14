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14 ноября 2023 года 09:30
Составлен первый рейтинг развития креативных индустрий в регионах РФ
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ТАСС
14 ноября. FINMARKET.RU - Институт статисследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ совместно с Центром междисциплинарных исследований человеческого потенциала составили рейтинг развития креативных индустрий в регионах РФ. Речь идет о 16 направлениях творческой деятельности, среди которых архитектура, дизайн, звукозапись, фотография, издательская деятельность, исполнительские искусства, IT и видеоигры, кино и анимация, мода, промыслы и ремесла, реклама и пиар, телерадиовещание. Для ранжирования субъектов РФ был разработан российский региональный индекс креативных индустрий (РРИКИ), пишет "Коммерсант". По итогам оценки регионы поделили на 4 группы (модели развития креативного сектора): "лидеры", "эволюционные", "эффективные" и "догоняющие". К "лидерам" эксперты отнесли 21 регион, первая тройка: Москва, Санкт-Петербург и Новосибирская область. У "эволюционной" и "эффективной" групп регионов значение индекса РРИКИ отличается от лидеров более чем на 60%, но менее чем на 69%. "Эволюционная" группа насчитывает 19 регионов, "эффективная" - 15 регионов. Самая многочисленная - четвертая группа - "догоняющая", она насчитывает 30 субъектов РФ. Они отстают от московского значения индекса более чем на 69%.
Опубликовано Финмаркет
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