Бизнес сообщил о "круговороте рублей" из-за новых правил возврата выручки

14 ноября. FINMARKET.RU - Бизнес столкнулся со сложностями при обязательной продаже экспортной выручки по новому, запущенному в октябре указом президента, механизму. Ключевой вопрос - как поступать с рублями, которые приходят от покупателей на зарубежные счета, пишут "Ведомости".

Сейчас правила трактуются таким образом, что экспортерам нужно по крайней мере часть таких доходов обменять на валюту за границей, затем перевести ее в российские банки и уже после этого продать зана внутреннем рынке, говорят источники издания. Такой подход означает двойную конвертацию и создает дополнительные сложности для подсанкционных компаний, которые ограничены в использовании иностранной валюты.

Дополнительные издержки экспортеров на двойную конвертацию касаются узкого круга крупных экспортеров, отметил экономист, автор Telegram-канала Truevalue Виктор Тунев. Крупные компании, как правило, имеют лучшие переговорные позиции и меньшие комиссии за транзакции, напомнил он. В общем объеме российского рынка такие сопутствующие траты измеряются сотыми долями процента, считает эксперт. Поэтому проблема выглядит надуманной на фоне той волатильности на десятки процентов, которую испытала вся экономика, подчеркнул Тунев.

Помимо опасения по поводу требования к "круговой" конвертации рублевой выручки компании беспокоят еще несколько моментов. Один из них – это сроки продажи внешней выручки.