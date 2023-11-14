Инвестиции в коммерческую недвижимость могут снизиться

14 ноября. FINMARKET.RU - Этот год, по итогам которого объем инвестиций в коммерческуюсоставит 750 млрд руб., похоже, станет последним рекордным периодом для рынка, пишет "Комерсантъ".

В 2024 году объем инвестиций в российскую коммерческую недвижимость сократится до 400 млрд руб., говорится в отчете IBC Real Estate, на который ссылается "Ъ". В NF Group ожидают сумму в 300–400 млрд руб. Это заметно ниже показателей 2023 года, по итогам которого консультанты прогнозируют общую сумму сделок в сегменте в 750 млрд руб. По подсчетам IBC Real Estate, к ноябрю этого года совокупный объем годовых трансакций уже достиг 722 млрд руб.

Прогнозируемые на будущий год показатели будут ниже и 2022 года, когда объем инвестиций в коммерческую недвижимость, по данным консультантов, составил 497 млрд руб. Сокращение трансакций в следующем году будет связано со снижением числа продаж иностранными собственниками своих российских активов, на которые с началом 2023 года пришлось практически треть от всех сделок, поясняет член совета директоров IBC Real Estate Микаэл Казарян.