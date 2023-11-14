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14 ноября 2023 года 08:52
Инвестиции в коммерческую недвижимость могут снизиться
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Петр Ковалев/ТАСС
14 ноября. FINMARKET.RU - Этот год, по итогам которого объем инвестиций в коммерческую недвижимость составит 750 млрд руб., похоже, станет последним рекордным периодом для рынка, пишет "Комерсантъ". В 2024 году объем инвестиций в российскую коммерческую недвижимость сократится до 400 млрд руб., говорится в отчете IBC Real Estate, на который ссылается "Ъ". В NF Group ожидают сумму в 300–400 млрд руб. Это заметно ниже показателей 2023 года, по итогам которого консультанты прогнозируют общую сумму сделок в сегменте в 750 млрд руб. По подсчетам IBC Real Estate, к ноябрю этого года совокупный объем годовых трансакций уже достиг 722 млрд руб. Прогнозируемые на будущий год показатели будут ниже и 2022 года, когда объем инвестиций в коммерческую недвижимость, по данным консультантов, составил 497 млрд руб. Сокращение трансакций в следующем году будет связано со снижением числа продаж иностранными собственниками своих российских активов, на которые с началом 2023 года пришлось практически треть от всех сделок, поясняет член совета директоров IBC Real Estate Микаэл Казарян.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, недвижимость, инвестиции
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