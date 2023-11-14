.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Мишустин считает необходимым задействовать механизм государственно-частного партнерства при строительстве ВПП
Банки топ-10 в первой декаде ноября повысили ставки по вкладам на срок от полугода до года в среднем до 13,3%
14 ноября 2023 года 08:42
Убытки "Почты России" могут переложить на продавцов маркетплейсов
|0
Кирилл Кухмарь/ТАСС
14 ноября. FINMARKET.RU - Поддержку работы "Почты России" в убыточных регионах предложили покрывать из налоговых отчислений продавцов товаров на крупных маркетплейсах. Такая идея содержится в исследовании Центра стратегических разработок (ЦСР), с которым ознакомились "Ведомости". Представитель ЦСР подтвердил подлинность документа. В исследовании, в частности, предложено финансировать "компенсируемый убыток" "Почты" из госбюджета "за счет дополнительных налоговых поступлений от обеления продавцов на маркетплейсах". Такое "обеление" станет возможным в случае принятия одной из двух регуляторных новелл. Первое предложение заключается в том, чтобы наделить маркетплейсы статусом налогового агента продавцов. То есть площадки будут удерживать и перечислять в бюджет определенные суммы с доходов продавцов. Впоследствии эта сумма может быть зачтена продавцами как аванс при их самостоятельной уплате своего налога по применимому налоговому режиму, будь то упрощенная система налогообложения, налог на профессиональный доход и др., отмечают авторы исследования. Весной 2023 г. Минтруд уже выступил с предложением передать функцию налогового агента продавцов онлайн-платформам. ФНС тогда поддержала это предложение, отмечали собеседники "Ведомостей". Но тогда речь шла о налоговых отчислениях с самозанятых, а круг онлайн-платформ по роду их деятельности, которым мог быть передан этот статус, не был определен. В нынешнем же предложении ЦСР, напротив, говорится о таком статусе именно для маркетплейсов и в отношении всех продавцов, которые на них работают: самозанятых, ИП и др.
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.