Убытки "Почты России" могут переложить на продавцов маркетплейсов

14 ноября. FINMARKET.RU - Поддержку работы "Почты России" в убыточных регионах предложили покрывать из налоговых отчислений продавцов товаров на крупных маркетплейсах. Такая идея содержится в исследовании Центра стратегических разработок (ЦСР), с которым ознакомились "Ведомости". Представитель ЦСР подтвердил подлинность документа.

В исследовании, в частности, предложено финансировать "компенсируемый убыток" "Почты" из госбюджета "за счет дополнительных налоговых поступлений от обеления продавцов на маркетплейсах". Такое "обеление" станет возможным в случае принятия одной из двух регуляторных новелл. Первое предложение заключается в том, чтобы наделить маркетплейсы статусом налогового агента продавцов. То есть площадки будут удерживать и перечислять в бюджет определенные суммы с доходов продавцов. Впоследствии эта сумма может быть зачтена продавцами как аванс при их самостоятельной уплате своего налога по применимому налоговому режиму, будь то упрощенная система налогообложения, налог на профессиональный доход и др., отмечают авторы исследования.

Весной 2023 г. Минтруд уже выступил с предложением передать функцию налогового агента продавцов онлайн-платформам. ФНС тогда поддержала это предложение, отмечали собеседники "Ведомостей". Но тогда речь шла о налоговых отчислениях с самозанятых, а круг онлайн-платформ по роду их деятельности, которым мог быть передан этот статус, не был определен. В нынешнем же предложении ЦСР, напротив, говорится о таком статусе именно для маркетплейсов и в отношении всех продавцов, которые на них работают: самозанятых, ИП и др.