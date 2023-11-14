Расходы семей выросли впервые после введения санкций

14 ноября. FINMARKET.RU - Потребление российских семей начало восстанавливаться впервые со 2-го квартала 2022 года, говорится в исследовании FinExpertiza на основе данных Росстата, на которое ссылаются "Известия". Тогда, после введения антироссийских санкций, расходы домохозяйств стали сокращаться. Ограничения стали появляться с конца февраля, а в квартальных показателях отразились лишь в отчетах за апрель–июнь.

Как отмечается в исследовании, траты семей снижались из-за разгона инфляции и перехода населения к сберегательной модели в условиях общей неопределенности.

"Во II квартале 2022-го расходы в реальном выражении уменьшились на 5% год к году, в третьем — на 4%, в четвертом — на 0,7%. В I квартале 2023 года отрицательная динамика сохранилась, и траты сократились на 3,1%. Однако во II квартале нисходящий тренд прекратился", — приводят данные аналитики.

Расходы семей с апреля по июнь 2023-го (самые актуальные данные) увеличились в реальном выражении на 7% (до 24,9 тыс. рублей в месяц в среднем на человека), подсчитали эксперты. В сопоставимых ценах с учетом инфляции это на 2% выше, чем во II квартале досанкционного 2021 года, когда потребление бурно росло на фоне восстановления экономики и снятия ковидных ограничений.

Наибольший рост расходов семей зафиксирован в Белгородской (+67,5%, до 37,7 тыс. рублей) и Магаданской (+55,8%, до 63 тыс.) областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе (+32,4%, до 50 тыс.). Сократили потребление домохозяйства в 10 регионах страны. Сильнее всего — в Санкт-Петербурге: на 35,5%, до 30,6 тыс. рублей на человека в месяц. В Липецкой области траты уменьшились на 12,2%, до 20,7 тыс., в Курской — на 10,8%, до 20,2 тыс., а в Амурской области — на 10%, до 21,6 тыс. рублей.

В целом в структуре потребления снизилась доля трат на питание (до 37%). Зато выросли расходы на услуги и непродовольственные товары (до 28 и 33% соответственно). В оставшиеся 2% входят покупки алкоголя и льготные услуги от работодателей.

Всплеску потребления во II квартале поспособствовало повышение доходов населения, а также реализация отложенного спроса и отказ от сберегательной модели поведения, считает президент FinExpertiza Елена Трубникова.