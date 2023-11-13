В магазинах появятся овощи с улучшенными характеристиками

В ближайший месяц на полках магазинов появится первая потребительская продукция со знаком на этикетке "Зеленый эталон", рассказал на "Деловом завтраке" в "Российской газете" руководитель Роскачества Максим Протасов. По его словам, Роскачество завершило первую сертификацию овощей с улучшенными характеристиками. При производстве такой "зеленой" продукции максимально сокращен ущерб окружающей среде, а к самой продукции предъявляются более жесткие требования.

Потом будут приняты стандарты на "зеленую" упаковку, "зеленую" бытовую химию и косметику, минеральную воду, уточнил Протасов.

Также планируется в течение полугода создать на базе лучших мировых аналоговна вегетарианскую продукцию. После этого Роскачество запустит сертификацию на получение знака "веган". Существует две базовые международные системы веганской сертификации, в которых проходили проверку и российские производители вегетарианской продукции. Но обе эти системы ушли из России. Поэтому на базе Роскачества будет создана российская система сертификации вегетарианской продукции, пояснил руководитель Роскачества.

Протасов сообщил, что для некоторых категорий продукции ГОСТы уже сейчас обязательны в силу закона - например, органическая или "зеленая" продукция.

"Если говорить о глобальной перестройке этой системы, мы при вступлении в ВТО брали на себя определенные обязательства - чтобы требования по безопасности продукции были перенесены в техреглементы, которые имеют силу закона и обязательны для всех. Каждый потребитель должен быть уверен, что продукт, как минимум, безопасен. А все требования, связанные с качественными характеристиками, с потребительскими свойствами, были перенесены в ГОСТ. То есть требования ГОСТ должны были превышать требования техрегламента. Предполагалось, что большинство продукции будет производиться по ГОСТ", - рассказал глава Роскачества.

Однако, отметил он, практика первых лет применения таких требований, к сожалению, показала, что заявленные ГОСТы не выполнялись. Сейчас ситуация меняется. Количество продукции, заявляющей, что произведена по ГОСТ, но ему не соответствующая, существенно снизилось. "Мы также видим, что Росстандарт в несколько раз ускорил подготовку новых и совершенствование существующих ГОСТов, идет серьезнейшей обновление национального фонда стандартов", - подчеркнул Протасов..