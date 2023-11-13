Ломбарды стали открывать магазины перепродаж

13 ноября. FINMARKET.RU - На фоне роста цен и ограничения импорта в Россию сети ломбардов начали осваивать рынок вторичных продаж заложенных товаров розничным покупателям. Первые такие отделения под новым брендом "Ресейл Маркет" уже запустил "Мосгорломбард". В этом году магазины с подержанной техникой начала открывать и сеть "Первый ювелирный ломбард", пишет "Коммерсант"

Развитие розницы - логичный шаг для сетей ломбардов, считает гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров. Например, маржинальность продажи подержанной электроники и мобильных устройств выше, чем новой, особенно по параллельному импорту, указывает он. Но такая работа, как и в случае с другими товарами, требует определенных компетенций, подчеркивает эксперт. Например, по его словам, было бы целесообразно совместить продажу подержанной техники с услугами по ее сервису и ремонту, а это сетям ломбардов будет сделать сложнее, чем крупным сетям электроники, работающим в том числе в ресейле.