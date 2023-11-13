В РФ предложили установить прогрессивную шкалу выплат маткапитала

13 ноября. FINMARKET.RU - Негативные демографические тенденции, сложившиеся на данный момент, можно переломить с помощью модернизации действующей системы поддержки рождаемости. Об этом говорится в докладе "Роль человеческого капитала в повышении качества и динамики развития российской экономики", подготовленном в Институте исследований и экспертизы ВЭБа. "Ведомости" ознакомились с презентацией, которую на заседании президиума РАН представил руководитель института Андрей Клепач. В докладе предлагается несколько способов повышения численности населения через рождаемость:

- установить прогрессивную систему выплат маткапитала в зависимости от очередности рождения;

- внедрить аналогичную систему поддержки и в субъектах (часть из них выплачивает региональный, он зависит прежде всего от возможностей бюджетов);

- распространить практики социальной ответственности в рамках ESG-политики компаний;

- выдавать многодетным семьям автомобиль при рождении четвертого ребенка.

Сейчас существенно большая часть маткапитала выплачивается на первого ребенка, что "дестимулирует рождение второго и последующих детей", следует из презентации. Причем лишь в ряде регионов действуют меры поддержки не только первых двух родившихся, но и остальных - надо использовать эту признанную лучшей региональную практику. Еще одно препятствие демографического роста - выплаты многодетным семьям только при условии низких доходов. Поэтому их необходимо расширить на все население, отмечается в документе.

По расчетам института ВЭБа, при сохранении сложившихся тенденций к 2050 г.может потерять 6% своего населения, или 8,7 млн человек, к уровню начала 2023 г. Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) к этому моменту достигнет 1,66-1,69 преимущественно за счет высокой рождаемости мигрантов, но миграционный прирост не компенсирует естественную убыль населения. Такие показатели возможны в рамках базового сценария, объясняет Клепач.