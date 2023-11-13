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13 ноября 2023 года 08:33
Власти готовятся ввести маркировку консервов
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Юрий Смитюк/ТАСС
13 ноября. FINMARKET.RU - Правительство планирует ввести эксперимент по маркировке консервов. Это следует из протокола совещания у вице-премьера Дмитрия Григоренко от 18 октября. Документ есть в распоряжении "Известий". Участниками обсуждения вопроса стали глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, его заместитель Марина Афонина, а также представители аппарата правительства. В протоколе говорится, что у Министерства сельского хозяйства нет возражений к введению обязательной маркировки по товарной группе "консервы" с 1 сентября 2024 года. Других подробностей в документе не приводится. Как рассказал "Известиям" источник, близкий к правительству, планируется, что эксперимент пройдет с 1 декабря этого года по 31 августа 2024 года. Он затронет консервацию продуктов из мяса, мясных субпродуктов, овощей и фруктов, грибов и ягод и отдельных видов бакалейной продукции (в их числе чипсы, сухарики, начос, соусы). При этом в пилотный проект предлагается не включать детское питание до года, панировочные и ванильные сухари. После завершения эксперимента будет объявлено о старте обязательной маркировки. Ранее с инициативой ввести цифровой контроль за консервами выступал Минпромторг. В ведомстве убеждены, что именно такой способ позволит избежать появления на рынке фальсификата. Сейчас покупатели сталкиваются с заменой сайры на дешевую селедку, в шпротах - балтийской кильки на салаку, а в тушенке - мяса на белковую массу. Бизнес пока не поддерживает меру, но в Центре развития перспективных технологий - операторе маркировки - заявили о готовности бесплатно провести эксперимент для компаний.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, консервы, маркировка
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