Инфляция в России в октябре составила 0,83%

Рост потребительских цен в октябре слегка замедлился - до 0,83% после повышения на 0,87% в сентябре, сообщил Росстат. Годовая инфляция при этом ускорилась до 6,69% после 6% месяцем ранее. Рост цен практически совпал с прогнозами аналитиков

10 ноября. FINMARKET.RU -в РФ в октябре 2023 года составила 0,83% после инфляции 0,87% в сентябре, 0,28% в августе, 0,63% в июле, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В январе-октябре потребительские цены выросли на 5,47%. В октябре 2022 года инфляция составляла 0,18%, в январе-октябре цены выросли на 10,66%.

В годовом выражении инфляция ускорилась до 6,69% после 6% в сентябре..

Аналитики ожидали инфляцию в октябре на уровне 0,85%. Аналитики также прогнозировали ускорение годовой инфляции в октябре примерно до 6,7%.

На фоне высокой динамики недельной инфляции в последние два месяца консенсус-прогноз по инфляции на 2023 год ожидаемо вырос до 7,2% с 6,6% по опросу месяц назад, на 2024 год остался прежним - 5,1%.

Прогноз ЦБ по инфляции на 2023 год равняется 7,0-7,5%, прогноз Минэкономразвития - 7,5%. На 2024 годы прогноз ЦБ равен 4,0-4,5%, прогноз Минэкономразвития - 4,5%..

Продовольственные товары в октябре подорожали на 1,35%, за 10 месяцев - на 4,94%. Непродовольственные товары стали за прошедший месяц дороже на 0,55%, с начала года - на 4,96%. Услуги подорожали на 0,48%, за январь-октябрь - на 6,91%.

Базовый индекс потребительских цен в октябре составил 100,89%.

Рост потребительских цен на 0,9% и более зафиксирован в 45 субъектах Российской Федерации. В наибольшей степени (на 1,7%) в Республике Хакасия в связи с удорожанием продовольственных товаров (на 2,2%) и услуг (на 2,0%).

В Москве цены за месяц выросли на 0,6%, Санкт-Петербурге - на 0,8% (с начала года - прирост цен составил 5,5% и 4,9% соответственно).

Цены на плодоовощную продукцию в октябре подскочили на 1,91% после повышения в сентябре на 0,24%. За 10 месяцев плодовоовощная продукция подорожала на 10,96%.

Увеличение цен отмечалось на отдельные виды плодоовощной продукции, в том числе на помидоры - на 31,1%, чеснок - на 8,5%, бананы - на 5,8%, апельсины - на 3,6%, виноград - на 2,1%. В то же время цены на картофель снизились на 8,9%, капусту белокочанную - на 7,7%, морковь - на 6,6%, яблоки - на 6,0%, лимоны - на 2,4%, свеклу столовую - на 2,3%.

Помидоры в 12 субъектах Российской Федерации подорожали на 2,8-20,0%, в 42 субъектах - на 20,1-40,0%, в 30 субъектах - на 40,1-71,2%. В Магаданской области цены на помидоры снизились на 0,9%.

Цены на картофель в 40 субъектах РФ снизились на 0,4-10,0%, в 42 субъектах - на 10,1-21,8%. В 3 субъектах картофель подорожал на 1,0-4,1%.

Капуста в 57 субъектах РФ подешевела на 0,6-10,0%, в 25 субъектах - на 10,1-30,6%. В 3 субъектах цены на капусту белокочанную выросли на 0,8-2,4%.

Цены на морковь в 65 субъектах РФ снизились на 0,1-10,0%, в 15 субъектах - на 10,1-21,5%. В 5 субъектах цены на морковь увеличились на 0,1-1,8%.

В октябре куриные яйца подорожали в 18 субъектах РФ на 1,5-10,0%, в 52 субъектах - на 10,1-20,0%, в 14 субъектах - на 20,1-39,9%.

В Камчатском крае цены на яйца куриные не изменились.

Цены на мясо кур выросли в 52 субъектах РФ на 0,2-5,0%, в 28 субъектах - на 5,1-10,0%. В 5 субъектах мясо кур подешевело на 0,4-4,0%.

Среди прочих продовольственных товаров подорожали: сэндвичи типа "Гамбургер" - на 4,8%, окорочка куриные - на 4,2%, мясо индейки, кулинарные изделия из птицы и масло оливковое - на 3,1-3,3%, свинина и баранина (кроме бескостного мяса), рис шлифованный, смеси сухие молочные для детского питания, кофе в организациях быстрого обслуживания - на 1,9-2,9%, говядина и свинина бескостная, колбасы вареные, сосиски, сардельки, фарш мясной, хлеб пшеничный и ржаной, булочные изделия, молоко для детей, консервы томатные, крупа манная, кетчуп, сухие приправы, специи, обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 1,5-1,8%.

В то же время подешевели: икра лососевых рыб - на 2,5%, консервы мясные и фруктово-ягодные для детского питания, вермишель и какао - на 0,2-0,7%.

Цены на сахар-песок в 25 субъектах РФ снизились на 0,1-1,0%, в 30 субъектах - на 1,1-3,1%. В 6 субъектах цены не изменились. В 24 субъектах цены на сахар выросли на 0,1-4,5%.

Услуги организаций ЖКХ, оказываемые населению, подорожали в октябре на 0,01%.

В октябре в группе услуг пассажирского транспорта увеличились цены: на авиаперелет экономическим классом - на 10,8%, проезд в метро - на 7,2%, комбинированный билет для проезда в городском пассажирском транспорте и проезд в трамвае - на 4,4%, пригородном поезде - на 3,7%, такси - на 1,8%, междугороднем и городском автобусах - на 1,5%, троллейбусе - на 1,4%, сидячих вагонах в скоростных поездах дальнего следования - на 1,2%, маршрутном такси - на 0,8%. В то же время снизились цены на проезд в купейных и плацкартных вагонах в поездах дальнего следования - от 1,9% до 5,9%. Цены на аренду автомобиля выросли на 3,8%.

Среди услуг зарубежного туризма на 0,3% увеличились цены на поездки на отдых в ОАЭ. Снизились цены: на поездки в Египет - на 12,2%, Турцию - на 11,4%, страны Закавказья - на 5,7%, Беларусь - на 4,8%, отдельные страны Юго-Восточной и Средней Азии - на 2,8% и 2,7% соответственно.

Среди прочих услуг туризма и отдыха выросла стоимость: автобусных экскурсий - на 1,9%, билетов в театры - на 0,9%, экскурсионных туров по России - на 0,7%, билетов в кинотеатры - на 0,6%. Подешевели: поездки на отдых на Черноморское побережье России и в Крым - на 12,4%, проживания в хостелах - на 3,0%, путевки в дома отдыха, пансионаты - на 2,2%, санатории - на 2,1%, проживание в гостиницах 1*-5* и мотелях - от 0,2% до 1,0%.

Среди медицинских услуг увеличились цены: на первичный консультативный осмотр больного у стоматолога - на 2,0%, лечение кариеса - на 1,2%, удаление зуба под местным обезболиванием - на 1,1%, физиотерапевтическое лечение - на 0,9%, изготовление съемного протеза - на 0,8%.

Цены на бензин автомобильный за октябрь снизились на 1,57%, дизельное топливо - на 1,5%. Газовое моторное топливо подорожало на 1,3%.