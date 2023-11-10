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10 ноября 2023 года 10:16
В регионах тормозит мобильный интернет
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Евгений Софийчук/ТАСС
10 ноября. FINMARKET.RU - Скорость интернета в регионах падает из-за нехватки необходимого оборудования для сотовых сетей. Это путем замеров выяснило агентство TelecomDaily. Но в Москве этот показатель, напротив, растет, пишут "Известия". Так, за год средняя скорость мобильного интернета в Москве выросла более чем на 20% - до 63,2 Мбит/с, а за пределами столицы она снизилась с 20 Мбит/с до 18,7 Мбит/с. "Рост скорости в Москве объясняется тем, что в столицу направлены основные инвестиционные потоки операторов. Это крупнейший рынок в стране, и конкуренция заставляет постоянно повышать качество связи, - полагает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. - При этом в столице сосредоточены федеральные госорганы, крупный бизнес и вопрос поддержания качественной связи быстрого доступа в интернет - во многом необходимость". А регионы зачастую снабжают оборудованием, ставшим дефицитным из-за санкций, по остаточному принципу, считает он. По его словам, поддерживать качество связи в регионах специалисты пытаются, расширяя диапазон за счет частот 4G, изначально предназначенных для других радиотехнологий. Снижение скорости в регионах - следствие того, что дефицит оборудования накладывается на постоянный рост мобильного интернет-трафика, отметил сотрудник компании-партнера нескольких сотовых операторов. Из статданных, опубликованных Минцифры, следует, что за 1-е полугодие 2023 года мобильный интернет-трафик в РФ составил 19,6 млрд Гб. По сравнению с аналогичным периодом 2022-го он вырос на 16%. Как сообщили в Минцифры, скорость мобильного интернета в России находится на стабильном уровне, падения нет. В столице скорость растет действительно быстрее, так как это основной рынок для крупнейших операторов, отметили в министерстве. Операторы утверждают, что скорость мобильного интернета в регионах у них не снижается и даже растет.
Опубликовано Финмаркет
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