Депутаты предлагают: льготную ипотеку только тем, у кого небольшая жилплощадь

10 ноября. FINMARKET.RU - В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается распространить льготную ипотеку на вторичное жилье, но одновременно отсечь от программы покупателей-инвесторов, пишет "Российская газета"

Документом предлагается выдавать льготную ипотеку только тем россиянам, у которых относительно небольшая жилплощадь. Ограничение - в 36 кв. м общей площади жилья на каждого жильца (сам заемщик и совместно проживающие с ним члены семьи) либо в 64 кв. м на одинокого заемщика. При этом ставка льготной ипотеки должна, по мнению депутатов-авторов законопроекта, субсидироваться до уровня 3%.

Эту ипотеку разрешат брать на несколько видов жилья. Во-первых, при приобретении у юрлица (за некоторыми исключениями) на первичном рынке находящегося на этапе строительства (по договору долевого участия) или готового жилья или жилого помещения с земельным участком. Во-вторых - на покупку жилья на вторичном рынке. И, наконец, на погашение ранее выданных кредитов на эти же цели, независимо от даты их выдачи. Предусматриваются также субсидированиее процентов семьям с тремя и более детьми.

Предлагаемые изменения позволят отсечь от льготной ипотеки инвесторов. Претендовать на получение жилья смогут только те, кто действительно нуждается в улучшении жилищных условий и те, кто хочет улучшить свои жилищные условия до комфортных.

Разрешение же приобретать вторичное жилье усилит конкуренцию на рынке недвижимости и заставит застройщиков снижать цены. Все это позволит приобрести жилье малообеспеченным гражданам, при этом снизив негативный эффект от повышения цен из-за повышенного спроса, считают авторы.

Правительство, однако, дало отрицательный отзыв на законопроект. Там считают, что распространение льготной ипотеки на вторичный рынок, а также снижение процентной ставки на все категории граждан без одновременного увеличения объема жилого фонда приведет к существенному повышению спроса на недвижимость и повышению цен.