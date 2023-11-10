Апартаменты полноценным жильем не признают

10 ноября. FINMARKET.RU - Апартаменты полноценным жильем признаны не будут, заявил "Известиям" источник в межведомственной рабочей группе по законопроекту о статусе апартаментов. В рабочую группу вошли представители Госдумы, правительства Москвы, МВД и Росреестра, сообщили в пресс-службе Минстроя России, который является головным исполнителем поручения президента об уточнении статуса апартаментов.

По словам двух источников газеты в Госдуме, до конца 2023 года законопроект о статусе апартаментов принят не будет. "В текущей конфигурации регулирование апартаментов не вопрос жилищного законодательства, поскольку этот тип недвижимости никогда не был жилым", - заявил глава комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов.

Само понятие так называемых апартаментов - это просто красивое слово и маркетинговый ход девелоперов. Но это не жилье, к нему не применяется широкий перечень соответствующих градостроительных требований со всеми вытекающими последствиями, подчеркивает депутат. Он полагает, что единственное определение апартаментов для проживания - это "определенный вид гостиниц".

Апартаменты никто никогда не обещал сделать жильем, поскольку это невозможно ни физически, не юридически. Невозможно разработать адекватное правовое регулирование для разнородных объектов, расположенных на земельных участках с различными видами разрешенного использования, подчеркивает Сергей Пахомов. По его словам, "если спрос на такие помещения есть, то рынок должен получить возможность строить больше такого продукта". "Но по четким правилам, не в обход", - заметил депутат.

Как отмечают эксперты, рынок недвижимости неоднороден и потребность в таком жилье в разных субъектах РФ неодинакова. А значит, убеждены специалисты, универсального для всех регионов закона, скорее всего, не получится.

На апартаменты в России приходится 3-4% всего жилого фонда, построенного за последние 15 лет.