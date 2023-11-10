Главная проблема российской экономики - кадровый голод

10 ноября. FINMARKET.RU -России почти полностью задействовала имеющиеся трудовые ресурсы и осталась "без свободных рук", заявила глава Банка России Эльвирана совместном заседании комитетов Госдумы, представляя Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на будущую трехлетку.

Она отметила, что основным фактором, сдерживающим дальнейший рост экономики, является не столько нехватка денег, сколько кадровый голод. Особенно остро, по ее словам, эту проблему ощущают отрасли, которые уже "перешагнули докризисный уровень", такие как, например, машиностроение и химическая промышленность, пишут "Ведомости"

Как подчеркнула Набиуллина, кадровый дефицит несет в себе дополнительные проинфляционные риски. Борьба предприятий за работников приводит к повышению заработных плат, которое опережает рост производительности. Если все дополнительные доходы граждан будут отправлены на потребление, то это выльется не в рост потребления, а в рост цен на товары и услуги, отметила глава ЦБ.

В последнем докладе о денежно-кредитной политике (ДКП) также довольно значительное место уделяется проблеме дефицита кадров. Спрос на труд в 1-м полугодии 2023 г. заметно вырос из-за расширения замещающих производств и увеличения госзаказа, на этом фоне незначительный рост численности рабочей силы привел к усилению дефицита кадров, указывает ЦБ в докладе "Региональная экономика".

Для роста российской экономики, который не сопровождался бы зеркальным ростом инфляции, предприятиям необходимо повышать производительность труда, считает Набиуллина. Подобные предложения звучали и ранее. Создать систему повышения производительности труда поручил президент России Владимир Путин на встрече с главой Минпромторга Денисом Мантуровым в августе.