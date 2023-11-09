Аэропорты хотят обновлять инфраструктуру за счет пассажиров

9 ноября. FINMARKET.RU - Региональные холдинги "Новапорт" (включаетНовосибирска, Калининграда и ряд других) и "Аэропорты регионов" (аэропорты Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Саратова и др.) предложили развивать аэродромную инфраструктуру вза счет средств ФНБ в виде льготных кредитов. С предложением выделить из ФНБна восстановление и модернизацию аэродромной инфраструктуры они обратились к помощнику президента Игорю Левитину, пишет "Коммерсант"

Речь идет о предоставлении аэропортам льготных кредитов под 2% сроком на 25-30 лет. Возврат средств предполагается через введение нового сбора с пассажира на уровне 3-5% от стоимости билета.

Деньги должны пойти на реконструкцию взлетно-посадочных полос и другой принадлежащей государству аэродромной инфраструктуры.

Как уточнили источники "Ъ", в Минтранс направлено поручение правительства рассмотреть предложенный вариант финансирования. в Минтранс направлено поручение правительства рассмотреть предложенный вариант финансирования. По словам одного из собеседников "Ъ", вопрос прорабатывается в связи с завершением в 2024 году федерального проекта "Развитие региональных аэропортов", начавшегося в 2018 году. В федеральном бюджете на 2024 год на аэродромы заложено на 22% меньше средств, чем планировалось, а на следующие годы - вообще ничего.

В Минтрансе сообщили, что "механизмы выделения данных средств еще не утверждены и находятся на обсуждении". Однако там подчеркнули, что считают "недопустимым перекладывать какие-либо расходы на пассажиров в виде дополнительных сборов". Для развития инфраструктуры по ряду аэропортов Минтранс прорабатывает привлечение средств регионов, добавили в министерстве. Также рассматриваются "альтернативные источники частного финансирования".