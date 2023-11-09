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09 ноября 2023 года 09:08
На межрегиональные авиаперевозки выделят 8,1 млрд руб.
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Муса Салгереев/ТАСС
9 ноября. FINMARKET.RU - Росавиация в 2024 г. выделит 8,1 млрд руб. из федерального бюджета на субсидирование межрегиональных авиаперевозок по постановлению правительства № 1242. Об этом рассказали "Ведомостям" источник, близкий к агентству, и собеседник в одной из авиакомпаний. Сумму подтвердил изданию и представитель Росавиации. По его словам, в 2023 г. на продажу выставлено 3 555 000 билетов по специальному тарифу, в 2024 г. - 3,41 млн. По словам одного из источников "Ведомостей", изначально предполагалось, что федеральная часть субсидии составит 9,3 млрд руб. "К осени сумма эта снизилась до 7,2 млрд руб., но на данный момент агентство заключило договоры с авиакомпаниями на 2024 г. на 8,1 млрд руб.", - уточнил он. Второй собеседник говорит, что авиакомпании подали заявок на субсидирование региональных перелетов в рамках программы на 20 млрд руб. Источник газеты, близкий к Росавиации, утверждает, что по итогам заявочной кампании на 2024 год больше остальных пострадала авиакомпания S7 ("Сибирь"), у которой нет в парке российских самолетов, и в ближайшие годы они вряд ли появятся. В утвержденный Росавиацией перечень маршрутов на 2024 г. попали также "Азимут" (рейсы из Минеральных Вод по европейской части России, из Пскова в Калининград и Сочи), Red Wings (рейсы из Самары, Челябинска, Екатеринбурга), "Ямал" (рейсы из Уфы, Тюмени, Санкт-Петербурга), группа "Аэрофлот" (полеты выполняет дочерняя авиакомпания "Россия" на SJ100). Значительную часть субсидий получили рейсы из разных городов России в Сочи, который в отсутствие значительной части международных направлений и так пользуется высоким спросом как летом, так и в низкий сезон.
Опубликовано Финмаркет
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