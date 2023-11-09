На межрегиональные авиаперевозки выделят 8,1 млрд руб.

9 ноября. FINMARKET.RU - Росавиация в 2024 г. выделит 8,1 млрд руб. из федерального бюджета на субсидирование межрегиональных авиаперевозок по постановлению правительства № 1242. Об этом рассказали "Ведомостям" источник, близкий к агентству, и собеседник в одной из авиакомпаний.

Сумму подтвердил изданию и представитель Росавиации. По его словам, в 2023 г. на продажу выставлено 3 555 000 билетов по специальному тарифу, в 2024 г. - 3,41 млн.

По словам одного из источников "Ведомостей", изначально предполагалось, что федеральная частьсоставит 9,3 млрд руб. "К осени сумма эта снизилась до 7,2 млрд руб., но на данный момент агентство заключило договоры с авиакомпаниями на 2024 г. на 8,1 млрд руб.", - уточнил он. Второй собеседник говорит, что авиакомпании подали заявок на субсидирование региональных перелетов в рамках программы на 20 млрд руб.

Источник газеты, близкий к Росавиации, утверждает, что по итогам заявочной кампании на 2024 год больше остальных пострадала авиакомпания S7 ("Сибирь"), у которой нет в парке российских самолетов, и в ближайшие годы они вряд ли появятся.

В утвержденный Росавиацией перечень маршрутов на 2024 г. попали также "Азимут" (рейсы из Минеральных Вод по европейской части России, из Пскова в Калининград и Сочи), Red Wings (рейсы из Самары, Челябинска, Екатеринбурга), "Ямал" (рейсы из Уфы, Тюмени, Санкт-Петербурга), группа "Аэрофлот" (полеты выполняет дочерняя авиакомпания "Россия" на SJ100). Значительную часть субсидий получили рейсы из разных городов России в Сочи, который в отсутствие значительной части международных направлений и так пользуется высоким спросом как летом, так и в низкий сезон.