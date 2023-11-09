Для 42% самозанятость является лишь подработкой

9 ноября. FINMARKET.RU - Для 42% самозанятых работа на себя является только подработкой, они имеют основную работу по трудовому договору, сообщили "Российской газете" в Федеральной налоговой службе (ФНС). Это позволяет самозанятым людям иметь доступ к социальным гарантиям, в том числе формированию пенсии.

В качестве самозанятых зарегистрировалось уже более 8,8 млн человек, сообщили в ФНС. При этом добровольные взносы на пенсию делают только 258 тыс. самозанятых, ранее посчитали в Министерстве труда и социальной защиты РФ. Это менее 3% от общего количества тех, кто использует этот налоговый режим.

Однако стоит учитывать, что 42% из них имеют основную работу по трудовому договору. Таким образом основной деятельность в статусе самозанятого является для 3,7 млн человек. Таким образом в добровольном формировании пенсий участвует 7% всех самозанятых, для которых работа на себя является основным источником дохода.

В ближайшие годы ожидается, что поступления от добровольных взносов на пенсию увеличатся вдвое, это следует из заключения Счетной палаты РФ на проект бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. К 2026 году эти поступления вырастут до 2,6 млрд руб. с 1,3 млрд руб., прогнозируемых на 2023 год.

У самозанятых есть возможность самостоятельно сформировать пенсию, добровольно уплачивая страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (ОПС) в Социальный фонд России. Таким образом они могут сформировать страховую пенсию, которая составляет 21,8 тыс. руб.