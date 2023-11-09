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09 ноября 2023 года 08:29

Субсидии на экспорт продукции МСП увеличат в 2 раза

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Владимир Гердо/ТАСС
Владимир Гердо/ТАСС
9 ноября. FINMARKET.RU - Власти намерены увеличить экспортный потенциал малых и средний предприятий. Минэкономразвития разработало проект приказа о дополнительных мерах поддержки МСП, которые продают товары за рубеж. В соответствии с ним предельное значение суммы оказания услуг центров поддержки экспорта (ЦПЭ) по транспортировке продукции за рубеж увеличивается с 500 тыс. до 1 млн рублей на одну компанию, пишут "Известия".

Эта услуга включает содействие в организации и осуществлении транспортировки товаров, погрузочно-разгрузочных работ, перегрузки с одного транспорта на другой, сортировки, консолидации, разукрупнения, маркировки, переупаковки продукции субъектов МСП. Поддержка оказывается на территории РФ, но в отношении тех товаров, которые предназначены для продажи за рубежом, говорится на сайте Российского экспортного центра (РЭЦ). Мера предоставляется на условиях софинансирования: 20% со стороны компании и 80% - со стороны ЦПЭ. 1 млн рублей - это новое предельное значение такой поддержки. Причем в министерстве говорят, что и эта цифра не окончательная.

"Проектом приказа предусмотрено увеличение лимитов по приоритетным услугам центров поддержки экспорта в рамках действующего финансирования за счет сокращения сумм на менее востребованные услуги. Итоговые размеры лимитов пока обсуждаются", - сообщили "Известиям" в пресс-службе Минэка.

Затраты экспортеров на логистику значительно возросли: это особенно критично для малого бизнеса, отмечают в деловых объединениях. Сейчас поставками за рубеж занимается лишь 1% компаний, оценили в РЭЦ, отметив, что потенциал роста есть.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    Россия,  экспорт,  МСП,  субсидии

 
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