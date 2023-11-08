Иностранные банки отказали в платежах половине российских МСП

8 ноября. FINMARKET.RU - В этом году российскому бизнесу усложнили проведение международных платежей. За 2-й и 3-й кварталы т.г. больше половины (53%) российских предприятий малого и среднего бизнеса (МСП) столкнулись с отказом иностранного банка в проведении операции. Еще год назад о подобной проблеме в аналогичном периоде сообщили только 35% предпринимателей, говорится в исследовании ПСБ и "Опоры России", посвященном индексу RSBI (показывает динамику деловой активности МСП), , пишут "Известия"

За эти 6 месяцев 2023 г. также каждый второй бизнес столкнулся с задержками в проведении международных транзакций. Годом ранее эту проблему отметили только 36% предприятий малого и среднего бизнеса. Другими основными сложностями для компаний при трансграничных операциях стали "зависание" платежа (об этом рассказали 44% предпринимателей против 34% в 2022 г.) и слишком высокие комиссии за перевод (41% против 20% годом ранее), следует из проведенного опроса.

Рост барьеров при проведении транзакций в первую очередь произошел за счет увеличения количества банков-посредников в цепочке денежных перечислений, а также наращивания санкционного давления, отмечается в исследовании.

За 2-й и 3-й кварталы т.г.в иностранных валютах проводили 17% предпринимателей, говорится в материалах. При этом за год значительно снизилась доля тех, кто использовал "токсичные" валюты. Доллар в расчетах применяла только треть, хотя годом ранее таких было больше половины. Доля использующих евро снизилась с 43% до 31%.

В то же время в 2023 году каждая вторая компания уже отправляла платежи в юанях. Также увеличилось количество операций в дирхамах: число организаций, применяющих эту валюту, выросло с 2% до 4%. Такая динамика отражает успешную переориентацию бизнеса на восточные рынки, говорится в исследовании. Наибольшей популярностью эти денежные единицы пользуются у компаний в сфере производства, вероятно, на фоне импорта технологичного оборудования из этих стран.

В российских банках и деловых объединениях подтвердили рост сложностей в проведении международных транзакций в этом году.