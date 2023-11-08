Публикация нефинансовой отчетности в РФ будет ежегодной и добровольной

8 ноября. FINMARKET.RU - Минэкономразвития решило отказаться от обязательной нефинансовой отчетности для компаний, которая бы раскрывала показатели в сфере устойчивого развития, или так называемого ESG (environmental, social, governance). Вместо этого министерство подготовило стандарты рекомендательного характера. Проект приказа министра экономического развития Максима Решетникова подготовлен по поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова, пишут "Ведомости"

В проекте документа говорится, что устойчивое развитие представляет собой удовлетворение потребностей настоящего времени "без ущерба для будущих поколений".предваряют подготовку и издание российского стандарта отчетности об устойчивом развитии. Публикация нефинансовой отчетности будет ежегодной и добровольной. При этом в случае отказаот публикации "рекомендуется составлять в произвольной форме мотивированное обоснование соответствующих обстоятельств".

Минэкономразвития рекомендует раскрывать показатели нефинансовой отчетности последовательно в динамике за ретроспективный период не менее 3-х лет с начала составления отчетности, а также проводить независимую оценку аудиторскими организациями. Предполагается, что компании будут ее публиковать на официальном сайте не позднее 30 дней со дня раскрытия годовой бухгалтерской отчетности.

Всего перечень сведений включает 44 показателя - экономических, экологических, социальных, управленческих. В материалах к проекту приказа отмечается, что они разработаны на основе стандартов ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию) по устойчивому развитию. Утены и национальные особенности.

Документ распространяется на госкомпании, крупные хозяйственные общества с выручкой от 10 млрд руб., а также компании, акции которых торгуются на бирже. При этом рекомендации могут быть использованы также "любыми иными организациями, заинтересованными в раскрытии информации об устойчивом развитии и повышении прозрачности своей деятельности".