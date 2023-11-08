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08 ноября 2023 года 08:39
Контрактное производство в Турции становится нерентабельным
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VCG/ТАСС
8 ноября. FINMARKET.RU - Китайские фабрики по производству бытовой техники снизили на 5–10% цены контрактного производства, что стимулировало российских заказчиков отказываться в их пользу от турецких фабрик, пишет "Коммерсантъ". Последние всегда были дороже, но обеспечивали более быструю логистику и допускали значительно меньший объем партий в одном артикуле по сравнению с китайскими. Собеседник “Ъ” среди топ-менеджеров производителей бытовой техники считает, что в 2024 году тенденция на перевод сборки электроники отечественных брендов в Китай продолжится, но уже к 2025 году многие производители начнут локализовать выпуск в России. "Рано или поздно замороженные в РФ фабрики иностранных производителей должны будут возобновить работу, один из предполагаемых вариантов — это создать на этих заводах контрактное производство отечественной техники",— полагает источник “Ъ”. На заморозивших мощности в России производителей продолжают давить и власти, которые требуют возобновить производство, найти арендаторов или продать заводы.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, Китай, производства, перевод
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