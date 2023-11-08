Контрактное производство в Турции становится нерентабельным

8 ноября. FINMARKET.RU - Китайские фабрики по производству бытовой техники снизили на 5–10% цены контрактного, что стимулировало российских заказчиков отказываться в их пользу от турецких фабрик, пишет "Коммерсантъ". Последние всегда были дороже, но обеспечивали более быструю логистику и допускали значительно меньший объем партий в одном артикуле по сравнению с китайскими.

Собеседник “Ъ” среди топ-менеджеров производителей бытовой техники считает, что в 2024 году тенденция насборки электроники отечественных брендов впродолжится, но уже к 2025 году многие производители начнут локализовать выпуск в России.

"Рано или поздно замороженные вфабрики иностранных производителей должны будут возобновить работу, один из предполагаемых вариантов — это создать на этих заводах контрактное производство отечественной техники",— полагает источник “Ъ”. На заморозивших мощности в России производителей продолжают давить и власти, которые требуют возобновить производство, найти арендаторов или продать заводы.