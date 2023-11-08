.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
08 ноября 2023 года 08:22
В России появятся медиаполицейские
|0
Артем Геодакян/ТАСС
8 ноября. FINMARKET.RU - В России впервые запущена программа обучения медиаполицейских — специалистов по выявлению экстремистских и деструктивных материалов в интернете. Такое направление бакалавриата появилось в РАНХиГС. Инициатива оправдана, так как объем подобного контента в соцсетях и мессенджерах постоянно растет, констатировали эксперты. Только за последние полгода таких материалов стало больше на 16%, сообщили "Известиям" специалисты мониторингового центра "Безопасность 2.0". Предполагается, что медиаполицейские по окончании обучения получат одну из специализаций: расследование правонарушений в отношении граждан (кибербуллинг, сталкеринг), юрлиц (пиратство) или государства (экстремизм). Официально направление называется "Медиаобеспечение государственных интересов и национальной безопасности". РАНХиГС, в частности, готовит руководителей пресс-служб оборонных предприятий, пресс-секретарей министров, руководителей федеральных СМИ. Для них подготовка в области национальной безопасности обязательна. Сейчас курсы, предлагающие определенные элементы такой профессии, есть в разных вузах, в частности, по направлению "Медиакоммуникации". Кроме того, есть возможность пройти и ряд курсов, в том числе по дополнительному профессиональному образованию.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: Россия, медиаполицейские
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.