В России появятся медиаполицейские

8 ноября. FINMARKET.RU - В России впервые запущена программа обучения медиаполицейских — специалистов по выявлению экстремистских и деструктивных материалов в интернете. Такое направление бакалавриата появилось в РАНХиГС. Инициатива оправдана, так как объем подобного контента в соцсетях и мессенджерах постоянно растет, констатировали эксперты. Только за последние полгода таких материалов стало больше на 16%, сообщили "Известиям" специалисты мониторингового центра "Безопасность 2.0". Предполагается, чтопо окончании обучения получат одну из специализаций: расследование правонарушений в отношении граждан (кибербуллинг, сталкеринг), юрлиц (пиратство) или государства (экстремизм). Официально направление называется "Медиаобеспечение государственных интересов и национальной безопасности".

РАНХиГС, в частности, готовит руководителей пресс-служб оборонных предприятий, пресс-секретарей министров, руководителей федеральных СМИ. Для них подготовка в области национальной безопасности обязательна.

Сейчас курсы, предлагающие определенные элементы такой профессии, есть в разных вузах, в частности, по направлению "Медиакоммуникации". Кроме того, есть возможность пройти и ряд курсов, в том числе по дополнительному профессиональному образованию.