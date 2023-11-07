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07 ноября 2023 года 10:09
В РФ введут обязательный контроль за состоянием домов
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Лев Федосеев/ТАСС
Новая мера по предотвращению ветшания жилого фонда может появиться ко второму чтению законопроекта о проведении техобследования домов перед капремонтом. Как выяснили "Известия", предполагается ввести регулярный эксплуатационный контроль за состоянием домов. В первом чтении законопроект был принят осенью 2022 года, сейчас документ готовится ко второму. Площадь аварийного жилья в России увеличивается приблизительно на 2 млн кв. м в год. Сейчас такой статус имеет более 33,8 тыс. жилых домов общей площадью почти 10,4 млн кв. м. По оценке Счетной палаты, скорость признания домов аварийными превышает темпы их расселения. Например, весной 2023 года Конституционный суд рассматривал обращение трех семей — из Нижегородской, Кемеровской областей и Приморского края. Они ждут предоставления жилья с 2017–2018 годов. А в июле 2023 года директор департамента стратегических проектов Минстроя Ольга Шарова указывала, что ведомство считает необходимым выделение из федерального бюджета дополнительных средств на программу расселения аварийного жилья. На 2023 год в ней предусмотрено 44,6 млрд рублей, на 2024–2025 годы — около 50 млрд. В советское время проверки состояния жилых домов проводились регулярно, по их результатам принимались решения о проведении того или иного вида работ, рассказал "Известиям" председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. Но сейчас это зависит только от добросовестности управляющих организаций и активности собственников. Как отметил первый заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, несмотря на ежегодный рост числа аварийных домов, в их перечень входят далеко не все здания в подобном состоянии. Регионы пытаются ремонтировать такие дома.
Опубликовано Финмаркет
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Istina 07.11.2023
Аварийных домов было бы меньше, если бы штраф за демонтаж вентиляционных коробов в МКД (это общее домовое имущество) был бы оборотный, а не 2000.00 российских рублей. Этот нижайший штраф к собственнику помещения в МКД - свидетельство несоразмерности стоимости нарушения, стоимости многолетнего бездействия чиновников вертикали, стоимости злоупотреблений должностными полномочиями руководителей юридических лиц и стоимости жизни.
Istina 07.11.2023
Аварийное состояние домов стало возможным в связи с аварийным состоянием контроля и надзора в системе управления. Если гражданин обязан платить, то организация, независимо от формы собственности, управляющая МКД, обязана предоставить гражданам документы об оказанных ЖКУ, иных услугах юридического лица, управляющего домом. Так работает рынок. Наш платный рынок ЖКХ не работает по этим правилам бизнеса. Все нормы или созданы в интересах только бизнеса, или не применяются меры воздействия, если они и есть, только в выгоды бизнеса.
Istina 07.11.2023
Никакая "новая мера" не будет реализовываться как следует, если по старым нормам ГК РФ, ЖК РФ, Постановлений Правительства РФ не принимались адекватные меры реагирования. Если государственная жилищная инспекция не реализовывала свои полномочия, или делала это избирательно, не привлекая нарушителей закона в течение длящегося периода времени, далее, во вертикали, направляли обращения граждан тем, на кого жалуются, что прямо запрещено №59-ФЗ, вышестоящие органы не наказывали нижестоящих. Исполнительная власть с надзором, или надзор с исполнительной властью действуют на платном рынке ЖКХ в пользу юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на этом рынке.
Istina 07.11.2023
Следует ввести системный контроль над действиями служащих министерств и ведомств на рабочих местах, над подписантами отписок гражданам, над каждым последующим контролером подписанта ответа вертикали власти не по существу обращения гражданина Российской Федерации.
Istina 07.11.2023
Какая может быть "добросовестности управляющих организаций", если нет привлечения к ответственности лиц, осуществляющих функции управления юридическими лицами, работающими на рынке ЖКХ? Но нормативы в пользу бизнеса на платном рынке ЖКХ, то послабления. Министры в профильном ведомстве меняются, объявленная много лет назад реформа ЖКХ непрозрачна, и нет свидетельств ее действия. "Стратегические проекты" Минстроя не касаются самой значимой части развития платного рынка ЖКХ - отношений гражданских, в том чисел жилищных.
Istina 07.11.2023
"В советское время" не было рынка, который заявили с 90-х, и регулировали только в пользу юридических лиц, бизнеса, но не граждан.
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