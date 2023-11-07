В РФ введут обязательный контроль за состоянием домов

Новая мера по предотвращению ветшания жилого фонда может появиться ко второму чтению законопроекта о проведении техобследования домов перед капремонтом. Как выяснили "Известия" , предполагается ввести регулярный эксплуатационныйза состоянием домов. В первом чтении законопроект был принят осенью 2022 года, сейчас документ готовится ко второму.

Площадь аварийного жилья в России увеличивается приблизительно на 2 млн кв. м в год. Сейчас такой статус имеет более 33,8 тыс. жилых домов общей площадью почти 10,4 млн кв. м. По оценке Счетной палаты, скорость признания домов аварийными превышает темпы их расселения. Например, весной 2023 года Конституционный суд рассматривал обращение трех семей — из Нижегородской, Кемеровской областей и Приморского края. Они ждут предоставления жилья с 2017–2018 годов.

А в июле 2023 года директор департамента стратегических проектов Минстроя Ольга Шарова указывала, что ведомство считает необходимым выделение из федерального бюджета дополнительных средств на программу расселения аварийного жилья. На 2023 год в ней предусмотрено 44,6 млрд рублей, на 2024–2025 годы — около 50 млрд.

В советское время проверки состояния жилых домов проводились регулярно, по их результатам принимались решения о проведении того или иного вида работ, рассказал "Известиям" председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. Но сейчас это зависит только от добросовестности управляющих организаций и активности собственников.

Как отметил первый заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, несмотря на ежегодный рост числа аварийных домов, в их перечень входят далеко не все здания в подобном состоянии. Регионы пытаются ремонтировать такие