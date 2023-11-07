Приток средств в розничные ПИФы превысил 36 млрд руб.

7 ноября. FINMARKET.RU - В октябре инвесторы заметно увеличили активность на рынке коллективных инвестиций. По оценке "Коммерсанта" , основанной на данных Investfunds, чистый приток средств во все розничные фонды (открытые и биржевые ПИФы) превысил 36 млрд руб. Этот результат более чем вдвое выше показателя сентября (16,7 млрд руб.) и третий месячный результат в истории отрасли вообще. Большеприносили втолько в декабре 2020 года и феврале 2021-го - 40,5 млрд и 38,3 млрд руб. соответственно.

В этом году октябрь стал восьмым подряд месяцем с положительным результатом, за этот период в розничные фонды пришло свыше 107 млрд руб.

Основными бенефициарами привлечений остаются фонды денежного рынка (инвестирующие средства пайщиков, как правило, в долговые бумаги, например ОФЗ, на короткие сроки, с использованием механизма обратного выкупа, или репо). Чистый приток в такие фонды составил почти 39 млрд руб., что на 72,5% выше, чем в сентябре.

Одновременно с этим усилились оттоки из более рисковых фондов акций - с 1,4 млрд до 2,5 млрд руб. Фонды смешанных инвестиций потеряли за месяц 2,8 млрд руб. против 1,1 млрд привлечений в сентябре.

Больше всего средств граждане принесли в фонды денежного рынка, работающие с короткими финансовыми инструментами. В ближайшие месяцы, по мнению экспертов, привлекательность таких фондов сохранится: фондам акций не хватает стабильности и высоких дивидендов, облигациям - снижения уровня инфляционных ожиданий.