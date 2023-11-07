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07 ноября 2023 года 09:03

Подготовлен проект "дорожной карты" для турбизнеса

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Александр Демьянчук/ТАСС
Александр Демьянчук/ТАСС
7 ноября. FINMARKET.RU - В России могут узаконить невозвратные тарифы в отелях и разрешить заселяться в гостиницы без паспорта. Кроме того, каюты круизных лайнеров планируют приравнять к гостиничным номерам, а управлять снегоходом скоро можно будет с правами на автомобиль. Об этом сообщили "Российской газете" в Минэкономразвития.

До конца года в ведомстве планируют подготовить "дорожную карту" туристического бизнеса, проект которой сейчас направлен на согласование в федеральные органы исполнительной власти. По итогам его рассмотрения, до конца 2023 года планируется сформировать финальный документ, работа по которому рассчитана на два года.

В пресс-службе Минэкономразвития РФ подчеркнули, что "дорожная карта" по трансформации делового климата в туризме обобщила предложения представителей туристического бизнеса. Инициативы были проработаны с представителями отрасли и экспертным сообществом на совместных заседаниях рабочих групп.

Всего документ содержит 27 инициатив, которые упрощают требования для туристического бизнеса и снижают его издержки. Они затрагивают гостиничную сферу, горнолыжный туризм, работу туроператоров, а также круизных и экскурсионных компаний.

Реализация "дорожной карты" предполагает внесение изменений в части поддержанных инициатив в федеральные законы и подзаконные нормативные акты, сообщают в Минэкономразвития.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    Россия,  туризм,  карта

 
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