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07 ноября 2023 года 08:34
Профсоюзы просят отказаться от моратория на трудовые проверки
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Антон Новодережкин/ТАСС
7 ноября. FINMARKET.RU - Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) просит правительство вывести из-под действия моратория трудовые проверки бизнеса. Организация считает, что отсутствие полноценного надзора не дает в полной мере защищать права работников, следует из письма председателя ФНПР Михаила Шмакова премьер-министру Михаилу Мишустину. В аппарате правительства подтвердили "Ведомостям" получение письма. Мораторий был введен постановлением правительства от 10 марта 2022 г. для поддержки бизнеса в связи с введенными санкциями. Согласно этому документу, внеплановые проверки предприятий можно проводить только в исключительных случаях, например при угрозе жизни и здоровью людей. Для этого нужно согласование с прокуратурой. В письме говорится, что из-за введенного моратория возникла проблема защиты трудовых прав и свобод граждан, поскольку все плановые проверки отменены, а внеплановые стали возможны в ограниченных случаях. Между тем Трудовой кодекс не разграничивает трудовые права граждан на те, которые защищаются "посредством надзора за соблюдением законодательства", и те, которые могут быть защищены лишь "в особых случаях", отмечается в документе. Мораторий также "отрицательно повлиял" на неформальную занятость, в том числе участились случаи подмены трудовых отношений (характеризуются социальными гарантиями работникам - уплатой страховых взносов за работников, оплатой отпускных и больничных) сотрудничеством по договору подряда или в качестве самозанятого, следует из письма. Из-за введения моратория возник перекос в сторону защиты бизнеса в ущерб работникам, пояснил представитель ФНПР. Государственный надзор - один из важных способов защиты трудовых прав, в то время как на предприятии в любой момент может произойти несчастный случай или сотруднику не выплатят зарплату, предупреждает Шмаков в письме.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, профсоюзы, проверки, правительство
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Istina 07.11.2023
Мораторий увеличил пропасть между бизнесом и гражданами. Если бизнесу разрешили, то почему гражданам нет? Если послабленный бизнес заходит в суды Российской Федерации с исками к гражданам, непослабленным, то в пользу какой стороны суда принимаю решения именем Российской Федерации? Правильно. В пользу послабленных сторон. Вредные практики.
Istina 07.11.2023
Если равенство сторон гражданских отношений, в том числе жилищных, установлено законом, то почему установлены послабления одной стороне, но не установлены другой? Как там с нормативной регуляторикой?
Istina 07.11.2023
Мораторий имеет негативный эффект для граждан, потребителей товаров и услуг. Введенные послабления - основание не соблюдать интересы граждан как в местах проживания. проживания, так и в местах приобретения товаров и услуг. Если стороны гражданских отношений, в том числе жилищных равны (ГК РФ, ЖК РФ), то почему одним послабления, а другим обязанности?
Istina 07.11.2023
Мораторий позволил злоупотреблять тем, кого и раньше не надзирали, поэтому, в том числе растет число задолженностей в сфере ЖКХ у граждан, и все отлично у организаций, управляющих МКД. Разве среди юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере управления МКД, нет задолженностей? Разве эти юридические лица все свои обязательства выполнили по отношению к гражданам, к РСО? Избирательность публичных сведений и до моратория, и в период моратория, позволяет заключить - есть интересанты сокрытия задолженностей организаций, управляющих МКД.
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