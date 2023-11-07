Профсоюзы просят отказаться от моратория на трудовые проверки

7 ноября. FINMARKET.RU - Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) проситвывести из-под действия моратория трудовыебизнеса. Организация считает, что отсутствие полноценного надзора не дает в полной мере защищать права работников, следует из письма председателя ФНПР Михаила Шмакова премьер-министру Михаилу Мишустину. В аппарате правительства подтвердили "Ведомостям" получение письма.

Мораторий был введен постановлением правительства от 10 марта 2022 г. для поддержки бизнеса в связи с введенными санкциями. Согласно этому документу, внеплановые проверки предприятий можно проводить только в исключительных случаях, например при угрозе жизни и здоровью людей. Для этого нужно согласование с прокуратурой.

В письме говорится, что из-за введенного моратория возникла проблема защиты трудовых прав и свобод граждан, поскольку все плановые проверки отменены, а внеплановые стали возможны в ограниченных случаях. Между тем Трудовой кодекс не разграничивает трудовые права граждан на те, которые защищаются "посредством надзора за соблюдением законодательства", и те, которые могут быть защищены лишь "в особых случаях", отмечается в документе.

Мораторий также "отрицательно повлиял" на неформальную занятость, в том числе участились случаи подмены трудовых отношений (характеризуются социальными гарантиями работникам - уплатой страховых взносов за работников, оплатой отпускных и больничных) сотрудничеством по договору подряда или в качестве самозанятого, следует из письма.

Из-за введения моратория возник перекос в сторону защиты бизнеса в ущерб работникам, пояснил представитель ФНПР. Государственный надзор - один из важных способов защиты трудовых прав, в то время как на предприятии в любой момент может произойти несчастный случай или сотруднику не выплатят зарплату, предупреждает Шмаков в письме.