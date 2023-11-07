Лимиты по кредиткам выросли почти на треть

7 ноября. FINMARKET.RU - Средний чек по кредитным картам по состоянию на конец сентября составил 106,2 тыс. рублей. Это на 29% больше, чем годом ранее (82 тыс. рублей), говорится в данных "Скоринг бюро", пишут "Известия" . Размер лимитов остается выше отметки 100 тыс. с начала лета. До этого, для сравнения, в 2020-2021 годах, средний чек по продукту находился в диапазоне 60-70 тыс. с незначительным увеличением до 77-80 тыс. рублей.

В июле и августе число оформлений таких карт увеличивалось в диапазоне 3-9%, а в сентябре, наоборот, упало на 25%, добавил директор по продуктам и маркетингу БКИ "Скоринг бюро" Игорь Лисянский.

"Такой рост связан с наличием спроса со стороны потребителей, вслед за которым ряд основных игроков рынка карт изменил свою кредитную и лимитную политику для удовлетворения новых потребностей", - пояснил он.

Также Лисянский добавил: вероятно, спрос растет, поскольку людям приходится тратить больше из-за увеличившейся стоимости товаров и услуг. По итогам 2022 года инфляция составила 11,9%, а в 2023 году она прогнозируется в 7,5%.

Из-за инфляции людям требуется больше заемных средств, чтобы удовлетворять свои потребности, пояснили участники рынка. Хотя у клиентов увеличиваются и зарплаты, благодаря чему они могут гасить более крупные суммы, возникают риски "кредитной зависимости" - когда человек привыкнет жить в долг, отметили эксперты.