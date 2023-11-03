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03 ноября 2023 года 10:27
Внесудебное банкротство граждан стало доступнее
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Игорь Кубединов
3 ноября. FINMARKET.RU - Процедура внесудебного банкротства, проходящая через многофункциональные центры (МФЦ), стала доступна для граждан с долгами на сумму от 25 тыс. рублей до 1 млн рублей - 3 ноября вступили в силу соответствующие нормы закона N474-ФЗ. Ранее внесудебной процедурой могли воспользоваться россияне, имеющие непогашенные обязательства на сумму 50-500 тыс. рублей, в отношении которых исполнительное производство было прекращено из-за отсутствия имущества и после возвращения исполнительного документа взыскателю не возбуждено новое. Процедура длится полгода и завершается признанием долгов безнадежными к взысканию. Также, согласно поправкам, она станет доступна гражданам, даже если исполнительное производство не прекращено. Прежде всего это пенсионеры и другие граждане, единственным доходом которых являются выплаты социального характера. Инициировать внесудебную процедуру личного банкротства они смогут через год после начала принудительного взыскания долга с них. Все остальные могут это сделать через семь лет после начала принудительного взыскания долга с них. Для подтверждения этих обстоятельств гражданам необходимо будет предоставить справки. Ранее пенсионеры и другие получатели соцвыплат не могли воспользоваться процедурой банкротства, так как приставы не прекращали в отношении них исполнительное производство. Еще одной поправкой вдвое - с десяти до пяти лет - сокращен срок, после истечения которого человек вправе повторно прибегнуть к внесудебному банкротству. Всего за время существования внесудебной процедуры банкротства с сентября 2020 года по сентябрь 2023 года, согласно данным "Федресурса" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, fedresurs.ru), стартовали 21523 процедуры внесудебного банкротства на общую сумму долга 7,39 млрд руб., завершены 15702 процедуры с общим долгом 5,42 млрд руб.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, граждане, банкротство
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